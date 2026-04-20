Olay, Silivri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi karşısındaki boş alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki kepçe sürücüsünün kontrolünden çıkarak araçlara çarptı. Kepçe, park halindeki iki aracı yaklaşık 60 metre sürükledi. O sırada yoldan geçen bir kadın, kepçenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Silivri'de kontrolden çıkan kepçe araçları biçti... O anlar kamerada

Kepçe operatörü olay sonrası kaçarken, araçlarda hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmanın ardından araçlar çekilirken, kepçe sürücüsünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.



KADIN SON ANDA KURTULDU



Kontrolden çıkan kepçenin araçlara çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yoldan geçen kadının kepçenin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.