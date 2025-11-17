Silivri’de ’soba gazı’ can aldı: Genç sağlık çalışanı hayatını kaybetti!

Silivri ilçesi Danamandıra Mahallesi bu sabah acı bir haberle sarsıldı. 16 Kasım 2025 günü saat 10.00 sıralarında aynı evde yaşayan Altay Özen (29) eşi İlayda Özen (23) anne Behiye Özen (56) ve 1 yaşındaki bebek Cemre Özen'in soba dumanı veya doğal gazdan kaynaklandığı değerlendirilen karbonmonoksit (CO) gazına maruz kaldığı tespit edildi.

4 KİŞİ YOĞUN BAKIMA ALINDI

İGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesi ve hastane bulgularına göre yüksek oranda CO gazına maruz kaldıkları belirlenen aile bireyleri, hızla sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dört kişi burada yoğun bakım ünitesine alındı.

GENÇ SAĞLIK ÇALIŞANI KURTARILAMADI

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 112 Acil Servis çalışanı Altay Özen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç sağlık çalışanının vefatı, meslektaşlarını, sevenlerini ve ilçe halkını yasa boğdu. Altay Özen, bugün Danamandıra Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Mahalle sakinleri, meslektaşları ve yakınları, "Görevine bağlı, çalışkan, iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle üzüntülerini dile getirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ekiplerin evdeki soba ve tesisatla ilgili teknik incelemeleri devam ediyor.