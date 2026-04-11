Silivrikapı Spor Köyü düzenlenen törenle kapılarını açtı

Fatih Belediyesi'nin projesi olan Silivrikapı Spor Köyü'nün açılış töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katıldı.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Öncelikle Ergün Başkan'a teşekkür ediyoruz. Güzel bir eser ortaya çıkardı. Kendisinin bana gelerek 'Böyle bir projemiz var, Silivrikapı'da metruk bir alan var. Burada da hiç hoş olmayan görüntüler var, hoşumuza gitmeyen durumlar var. Burayı bir spor tesisine çevirmek istiyoruz' dediğinde 'Tamam başkanım beraber çalışalım yapalım' dedik. İş bize düştü, kendisi güzel bir proje ortaya çıkardı. 3 tane halı sahanın yan yana, 2 tane tenis kortunun, 2 tane padelin, bir tane de basket sahasının ve soyunma odalarıyla gelen vatandaşlarımızın da faydalanacağı bir büfeyle beraber otoparkıyla güzel bir meydan ortaya çıktı, güzel bir tesis ortaya çıktı. Ben başkana teşekkür ediyorum. Fatih için güzel bir adım, çok güzel bir tesis. Yaz geliyor, herkesin hava almak için geleceği, çocuklarını getirebileceği, futbol turnuvalarının olacağı, mahalle maçlarının olacağı, okulların maçlarının olacağı güzel bir ortam. Özellikle şunu bütün ailelere söylüyoruz, bu ailelerimiz burada dinliyor: Çocuklarımızı mutlaka spora yönlendirelim. Başta uyuşturucu olmak üzere içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan, dijital dünyadan uzak tutmak için çocuklarımızı lütfen spor tesislerimize getirelim, yüzme havuzlarına getirelim ve hep beraber sporun keyfini çıkartalım, sporun iyileştirici gücünü hep beraber yaşayalım" ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL, "ÇOCUKLAR İÇİN AMATÖR SPORLARA İHTİYAÇ VAR"

İstanbul Valisi Davut Gül ise amatör sporların önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın okul dışında spor yapabilmesi için amatör sporlara ihtiyaç var. İşte burada Ergün Başkanımız gibi, bu yapılan tesisler sizlerin destekleriyle çocuklarımızın bir adım ileri gitmesine en önemli enstrüman olacaktır. Başta zatıaliniz olmak üzere, bizlere liderlik eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, buraları yaşanabilecek bir hale getiren kıymetli belediye başkanımıza, daha da önemlisi bu güzelliğin farkına varan ve bu şenliği paylaşmaya gelen her bir Fatihli hemşerilerimize teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

ERGÜN TURAN, "FATİH İSTANBUL'UN SPOR İLÇESİ OLDU"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise konuşmasında, "Fatih İstanbul'un 39 ilçesinde şartları, konumu en zor şartlar olmasına rağmen, tarihi bir ilçesinde olmasına rağmen İstanbul'un artık bir spor ilçesidir. Bu spor ilçesi olmasını sağlayan bakanlığımıza, Spor Toto Teşkilatımıza onların da çok büyük emekleri var. Tabii ki bakanımızın tensipleri doğrultusunda hepsine yürekten bütün teşkilat mensuplarına Gençlik Spor Bakanlığı'nın en altından en üste kadar arkadaşlarımıza ve en başta bakanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Ve sayın bakanımıza gittik. Sayın bakanım, burada bir tesis, açık bir tesis inşa etmemiz lazım. Fatih'te Allah'a şükür 50'nin üzerinde gençlerimiz için amatör spor kulübümüz var. İşte bugün bu sahayı dolduran çocuklarımızın ve spor kulüplerimizin hepsi Fatih'in gençleri ve spor kulüpleri. Dolayısıyla Fatih'te spor bir yaşam biçimi. Ama tesis olmadan spor gelişmez, sporcu çıkmaz, şampiyon çıkmaz. Dolayısıyla biz bu alanla alakalı çalışmalarımıza başladık, Spor Toto Teşkilatımız yani Gençlik Spor Bakanlığımızın verdiği destekle ve bugün Fatih inanıyorum ki İstanbul'da da bir spor köyü olarak yanındaki iki tesisle entegre olarak, bir tarafında Namık Sevik Stadyumu, belediyemize ait olan şu anda Namık Sevik Stadyumu, bir tarafta İBB'ye ait olan Silivrikapı Buz Pisti ve içerisinde bu büyük alan aslında burası İstanbul'daki en büyük spor alanlarından bir tanesi haline dönüştü" ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yeni açılan tesiste çocuklarla birlikte halı saha maçı yaptı.