Silivrikapı Spor Köyü törenle açılıyor

Yakın zamana kadar insanların rahat gezemediği alanlardan olan ve bir sokak köpeğinin bir vatandaşa saldırıp ölümüne neden olduğu alan şimdi Silivrikapı Spor Köyü olarak hizmet verecek. İstanbul'un tarihi yarımadasında sporun ve sağlıklı yaşamın yeni merkezi olacak tesisin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Milletvekilleri, ünlü sporcular ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Şehrin merkezinde yer alan ve 16 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Silivrikapı Spor Köyü, halı sahalardan tenis ve padel kortlarına, basketbol sahasından sosyal alanlara kadar geniş imkânlarıyla her yaştan sporsevere hizmet verecek. Açılış programı kapsamında mehteran gösterisi, protokol konuşmaları ve kurdele kesimi gerçekleştirilecek; ardından tesis alanı gezilerek spor alanları ve sosyal mekânlar tanıtılacak.