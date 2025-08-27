Silopi’de galerici darp edilerek öldürüldü

Silopi Ofis Mahallesi'ndeki mezarlık yakınlarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yapılan kontrolde darp edildiği tespit edilen Derviş Değer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra hayati tehlikesi bulunan Değer, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Değer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Galerici Derviş Değer'in cenazesi otopsi için Şırnak'a gönderildi. Değer'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.