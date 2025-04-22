Günümüzde neredeyse tüm bankacılık işlemleri mobil cihazlar üzerinden yürütülüyor. Ancak cep telefonunun SIM kartı değiştikten sonra bankalar belirli bir süre SMS ile doğrulama yapılmasına izin vermez. Bu yüzden işlem yapmak isteyen kullanıcı, mobil bankacılıktan dışlanmış gibi hissedebilir. SIM kart değişikliği nedeniyle şifre gönderilemiyor hatası nasıl çözülür, bankada sim kart değişikliği nedeniyle bloke nasıl kaldırılır sorularını sorarak bu güvenlik kilidini açmak mümkündür.
SIM kart değişikliği nedeniyle gelen "şifre gönderilemiyor" hatası, bankaların güvenlik amaçlı uyguladığı geçici bir engeldir. Bu engeli kaldırmak için bankanızın müşteri hizmetleriyle iletişime geçebilir, ATM'den işlem yapabilir veya doğrudan şubeye başvurabilirsiniz. Bazı durumlarda bu engel otomatik olarak kalksa da, hızlı çözüm için doğrudan müdahale gerekebilir. Unutmayın, bu tür engellemeler sizi mağdur etmek için değil, hesabınızı dolandırıcılığa karşı korumak için yapılır. Doğru adımları izlediğiniz sürece hesabınıza kısa sürede yeniden ulaşmanız mümkün olacaktır.
1. Bankanın Müşteri Hizmetleriyle İletişime Geçin
2. ATM'den Blokeyi Kaldırın (Bazı Bankalarda Geçerli)
3. Banka Şubesine Giderek İşlem Yapın