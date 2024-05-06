Şımarık katile verilen ödül gibi cezaya itiraz

İstanbul'da, motosikletine çarparak Murat Vermez ve Nazlıcan Yolcu'nun hayatını kaybetmesine sebep olan Osman Berkant Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" ifadesiyle yargılandı ve "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan iyi hal indirim alarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.Nazlıcan Yolcu'nun annesi Nevriye Basbatan'ın avukatı Ahmet Tokdemir karara itiraz etti. SABAH'a konuşan Tokdemir, sanık hakkında verilen cezanın yetersiz olduğu belirterek, "Karara itiraz edeceğiz. Biz, sanık hakkında verilen cezayı yeterli bulmadık. Ceza indirimini de kabul etmiyoruz" dedi.İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz yıl 12 Ağustos'ta Osman Berkant Keskin motosikletiyle seyir halindeyken kendisi gibi motosikletli Murat Vermez'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Vermez ve arkasındaki Nazlıcan Yolcu hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Osman Berkant Keskin, "Ben çok şımarığım, şımarıklık yapmak istedim. Genelde şımarık bir yapım var, şaka yapıyordum" ifadesiyle İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Keskin'in "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığın eylemini "bilinçli taksirle" gerçekleştirdiğini değerlendirerek, cezayı 9 yıl 12 ay hapse çıkardı.Mahkeme, sanığın geleceği üzerindeki olası olumsuz etkilerini dikkate alarak cezayı 8 yıl 4 ay hapse indirdi. Cezanın miktarı, tutuklukta geçirilen süre ve hükmedilen ceza miktarının sanığın kaçma kuşkusunu somutlaştırması nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağını değerlendiren heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın ehliyetinin de 2 yıl süreyle geri alınmasını kararlaştırdı.Kazada yaşamını yitiren Nazlıcan Yolcu'nun annesi Nevriye Basbatan'ın avukatı karara itiraz etti. Dilekçede, "Sanık hakkında verilen cezayı yeterli bulmadığımız gibi sanık hakkında verilen takdiri ceza indirimini de kabul etmiyoruz. Takdiri Adaletin tecelli etmesi, toplumda bir haklılık ve güven duygusu oluşturur. Sanığın cezalandırılması, mağdurun aynı zamanda kamunun acısını hafifletmeye katkıda bulunabilir" denildi.