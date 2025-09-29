Simav’da 5.4’lük deprem paniği

Kütahya'nın Simav ilçesi, dün saat 13.59 'da 5.4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD verilerine göre, Yemişli Köyü merkezli deprem 8.46 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem, Eskişehir, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Balıkesir, Bursa Kocaeli, İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi. Depremin merkez üssü Yemişli'de bazı binalarda çatlaklar oluştu, beyaz eşya ve mobilyalar devrildi. Bölgede akşam saat 19.43'te 4.0 büyüküğünde bir deprem daha yaşandı.Kütahya Valisi Musa Işın, 8 metruk evde hasar meydana geldiğini, 64 vatandaşın ise inceleme için talepte bulunduğunu açıkladı. Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadı. Hisarcık ilçesindeki belediye hizmet binasında çatı ve duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, sıvaları döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Depremin odak mekanizma çözümü 10 Ağustos'ta meydana gelen Sındırgı Depremi ile aynı özellikler sunuyor. Fakat yerleri ve sismik kaynakları farklı. 10 Ağustos Sındırgı Depremi, Simav Fayının en batı ucunda meydana gelmişti. Bu deprem ise, Sındırgı depreminin 80 kilometre doğusundaki Yemişli taraflarında oldu. Bu deprem, 2011-2012'de Naşa-Simav civarında 5.7 büyüklüğüne kadar meydana gelen depremler sonrasında, Naşa kuzeyindeki kesimlerde biriken stresin boşalması ile oluşan bir deprem olarak değerlendirilebilir" dedi./ SABAH