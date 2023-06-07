Simav’da trafik kazası 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Simav ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi 3 gençten 2'si hayatını kaybetti. Arda Durukan'ın (16) kullandığı otomobil, Muradınlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisiyle hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Durukan'ın, olay yerinde Bekir Berk Kurt (17) hastanede hayatını kaybetti. Ekrem Aydoğmuş(17) ise kazada ağır yaralandı.