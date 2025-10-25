Simitçiden memuriyete: 20 yılın azimli hikayesi! ’İstanbul’a gideceğim deyince...’

Günün ilk ışıklarıyla simit tezgâhının başına geçen Demircan, sokak sokak dolaşıp simit sattı, akşam eve döndüğünde ise ders kitaplarının başına geçti. Evlenmedi, hayatını hem annesine bakmaya hem de eğitim hayatını aksatmamaya adadı.
20 YIL SİMİT, 14 YIL KPSS MÜCADELESİ
Demircan, bu uzun ve meşakkatli yolculuğun sonunda 2024 KPSS'de 81,321 gibi yüksek bir puan almayı başardı. Ancak yıllar süren olumsuzluklar nedeniyle umutsuzluğa kapıldı.
Demircan, "13 yıl boyunca ben yaptım tercihleri ve sonuçlara baktım hep olumsuz gelince arkadaşıma dedim 'Bu sene sen tercihlerimi yap'. Sonuçlarına da o baktı ve bana atandığımı söyleyince inanmadım, şaşırdım," sözleriyle yaşadığı inanılmaz anları anlattı.
GÖZLERİNİ İNANÇLA AÇTI: İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ HASTANESİNE ATANDI
Abdulvahap Demircan'ın hayali gerçeğe dönüştü. İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesine tekniker olarak atandı! Bu mutlu haberi ailesiyle paylaşsa da, yıllar süren mücadelenin ardından gelen başarıya en başta annesini inandırmakta zorlandı.
"Her yıl olmadı deyince onun da inancı kırılmıştı. Kağıdı gösterdim ama okuma yazma bilmediği için şaka yapıyorum sandı. Ta ki valizimi hazırlayıp İstanbul'a gideceğim deyince inandı," diyerek annesinin yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.
"O OLMAZSA BEN YAŞAYAMAM Kİ"
Demircan, bekar kalma kararının arkasında da ailesine hizmet etme arzusu olduğunu belirtti: "Baktım ki bu devirde kimse anne, babayı kabul etmiyor bakmak istemiyor, ben de mecbur onlara bakmak zorunda kaldım. Onlara hizmet ettim."
İstanbul'a atandıktan sonraki planını da açıklayan azimli memur, "Gidip İstanbul'da yer bulana kadar annem burada kalacak ondan sonra onu yanıma alacam. Çünkü ben ondan kopamıyorum. O olmazsa ben yaşayamam ki, aklım hep onda," ifadeleriyle annesine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Abdulvahap Demircan'ın simit tezgâhından memur masasına uzanan 20 yıllık bu azim ve fedakârlık hikayesi; umudunu asla kaybetmeyen, hayallerinin peşinden koşan herkes için ilham kaynağı oldu.