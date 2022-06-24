Sinan Akçıl kimdir? Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl eşi kim, kaç yaşında, nereli?

Sinan Akçıl şarkıları ile 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Son dönemde evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı programda samimi açıklamalara imza attı. Sezon finali konuğu olarak gelen ünlü isim hakkında "Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemde. Peki, Sinan Akçıl eşi kimdir, boşandı mı, boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar…
SİNAN AKÇIL KİMDİR?
20 Mayıs 1982 Hollanda, Leeuwarden doğumlu Sinan Akçıl, müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Aygün Kazımova gibi isimlerle çalışmıştır.
SİNAN AKÇIL EŞİ KİMDİR, BOŞANDI MI?
Sinan Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.
SİNAN AKÇIL ŞARKILARI
Albümleri:
Kalp Sesi
Karnaval
Kapı
Tabi Tabi
Best of Aşk
Yüzyılın Aşkı
Piyanist
Piyanist 2
Güzel Şeyler