Sinan Akçıl kimdir? Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl eşi kim, kaç yaşında, nereli?

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 Hollanda, Leeuwarden doğumlu Sinan Akçıl, müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Aygün Kazımova gibi isimlerle çalışmıştır.