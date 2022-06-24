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Giriş Tarihi: 24.6.2022 09:39 Son Güncelleme: 24.6.2022 09:39

Sinan Akçıl kimdir? Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl eşi kim, kaç yaşında, nereli?

Sinan Akçıl kimdir? Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl eşi kim, kaç yaşında, nereli?

Sinan Akçıl hayatı ve şarkıları ile 2. Sayfa programı ardından gündemde. Bugün sezon finali yapan TV8’in magazin programının son konuğu Akçıl oldu. Programla birlikte “Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yanıt aramaya başladı. Yaşadığı ilişkiler ve şarkıları ile gündemden düşmeyen ünlü isim şarkıları ile programa renk kattı. Peki, Sinan Akçıl eşi kim, boşandı mı, yaşı kaç? İşte hakkında merak edilenler…

Sinan Akçıl şarkıları ile 2. Sayfa'nın konuğu oldu. Son dönemde evliliği ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı programda samimi açıklamalara imza attı. Sezon finali konuğu olarak gelen ünlü isim hakkında "Sinan Akçıl kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları gündemde. Peki, Sinan Akçıl eşi kimdir, boşandı mı, boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar…

SİNAN AKÇIL KİMDİR?

20 Mayıs 1982 Hollanda, Leeuwarden doğumlu Sinan Akçıl, müziğe çok küçük yaşlarda başlamış, yaşının küçük olmasına rağmen yaptığı bestelerle beğeni kazanmıştır. Akçıl, şimdiye kadar başta İzel olmak üzere Enbe Orkestrası, Ferhat Göçer, Candan Erçetin, Yaşar, Zeynep Casalini, Mustafa Sandal, Gülben Ergen, Ebru Gündeş, Kutsi, Petek Dinçöz, Aygün Kazımova gibi isimlerle çalışmıştır.

Hadise'nin Mayıs ayında yapılan 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edip dördüncü olduğu Düm Tek Tek şarkısına imza atmıştır. İlk albümü Kalp Sesi'ni çıkardığında şarkı söylemesi ve canlı performansı eleştirilmiştir.

SİNAN AKÇIL EŞİ KİMDİR, BOŞANDI MI?

Sinan Akçıl 24 Aralık 2018 tarihinde Burcu Kıratlı ile evlenmiştir. Çift 6 Eylül 2019 tarihinde boşandı. Eski eşi Burcu Kıratlı ile 22 Şubat 2021 tarihinde tekrar evlendi.

SİNAN AKÇIL ŞARKILARI

Albümleri:

Kalp Sesi

Karnaval

Kapı

Tabi Tabi

Best of Aşk

Yüzyılın Aşkı

Piyanist

Piyanist 2

Güzel Şeyler

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Sinan Akçıl kimdir? Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl eşi kim, kaç yaşında, nereli?
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