Sinan Ateş cinayetine ilişkin dosyası ayrılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davada, dosyaları ayrılan Mustafa Ensar Aykal ile Serdar Öktem'in yanı sıra Ateş'in kişisel verilerini temin ettikleri iddia edilen ve dosyaları birleştirilen 10 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıklar Suat Yılmazzobu ile Talha Atalay'ın yanı sıra maktul Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, ablası Selma Ateş, Sevda Ateş ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Burak Kılıç ile Gökhan Türkmen ise duruşmaya SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

" 'S.A.' İFADESİ SİNAN ATEŞ'E AİT DEĞİLDİR"

Mahkeme başkanı, sanık Burak Kılıç'a, Sinan Ateş'in ikamet ettiği konuma ilişkin fotoğrafı Tolgahan Demirbaş'a hangi saikle gönderdiğini ve söz konusu görüntüleri talep üzerine iletip iletmediğini yöneltti. Kılıç savunmasında, "Bunu benden kimse istemedi. İstenmiş olsaydı mutlaka hatırlardım. Olayın üzerinden uzun süre geçti, net hatırlamıyorum. Maktulün yaşadığı sitede birden fazla blok var. Tam olarak hangi binada oturduğunu bilmiyorum. Görüntüleri çekip çekmediğimi de anımsamıyorum, sosyal medya ya da internet üzerinden temin etmiş olabilirim" dedi. Sanık Kılıç, Sinan Ateş'i Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı döneminden bildiğini belirterek, "Yüz yüze bir tanışıklığımız yoktur, aramızda herhangi bir husumet bulunmamaktadır. Tolgahan Demirbaş ile mesaj içeriklerinde geçen 'S.A.' ifadesi Sinan Ateş'e ait değildir. Kime atıf yapıldığını hatırlamıyorum." dedi.

"DOĞUKAN ÇEP OLAY GÜNÜ OTELE SAHTE KİMLİKLE GİRİŞ YAPTI"

Ana dosyada yargılanan Doğukan Çep'in konakladığı otelin sahibi olan tutuksuz sanık Gökhan Türkmen ise savunmasında, "Doğukan Çep olay günü otele sahte kimlikle giriş yapmıştır. Kimliğin sahte olup olmadığını denetleme yetkisi işletmeye ait değildir. Söz konusu kimlik adına tahsil edilmiş ödeme kaydı mevcuttur. Olay tarihinde şehir dışındaydım. Bu nedenle beraat talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi'nde görevliyken uzaklaştırılan komiser sanık Talha Atalay da cinayetle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, "Tolgahan Demirbaş ile aynı çevreden olmamız nedeniyle itham ediliyorum. Ağır ceza mahkemesinde hangi somut delile dayanılarak yargılandığımı anlamış değilim. Hakkımdaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum." beyanında bulundu. Sinan Ateş'in ablası Sevda Ateş, sanık beyanlarına sert tepki gösterdi. Sevda Ateş "Sürekli 'hatırlamıyorum' diyorlar. Adaletin onlara hatırlatmasını istiyorum. Yargıya güvenim tam. Bu olay sıradan bir hadise değil, her anı zihinlerindedir. Her şeyi bildiklerine inanıyorum. Ortaya konulan savunmaların gerçeği yansıtmadığı kanaatindeyim." dedi.

Ateş ailesinin avukatları mahkemen, telefon kayıtlarına ilişkin bilirkişi mütalaası sunmak amacıyla ABD'ye gönderilen evrak ve imaj kayıtlarının kendilerine de verilmesini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini aksi halde adli kontrol şartlarının hafifletilmesini istedi. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemeden, eksik hususların tamamlanması amacıyla tanıkların gelecek celsede dinlenmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti. Savcı ayrıca ABD'ye gönderilen evrak ile imaj kayıtlarının iadesine yönelik talebin kabul edilmemesini istedi. Öte yandan savcı, Serdar Öktem hakkındaki adli tedbirlerin kaldırılmasını, kamu davasının tefrikini ve sanıkların mevcut hukuki durumlarının korunmasına karar verilmesi talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyadaki teknik incelemenin tamamlanması amacıyla bilirkişi raporunun beklenmesine ve Sanık avukat Serdar Öktem'in 6 Ekim'de İstanbul'da öldürülmesi nedeniyle, dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıklardan Yunus Hasar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, diğer sanıklar yönünden ise mevcut adli kontrol hükümlerinin devamına hükmetti.