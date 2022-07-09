Müge Anlı geçtiğimiz haftalarda kendi programında evlilik haberini duyurmuştu. Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren ünlü sunucu resmi sosyal medya hesabına "Yüzbaşıoğlu" soyadını da ekledi. Bu durumun ardından "Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu mesleği, hayatı ve biyografisi.
ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?
Şinasi Yüzbaşıoğlu, Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev almıştır. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürüdür. Daha önce Adana'da da aynı görevde bulunmuştur.
MÜGE ANLI KİMDİR?
Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.
Televizyon hayatına ilk olarak Top Secret programıyla Kanal 6'da başlayan Müge Anlı magazin sunuculuğuna Kanal D ve atv gibi kanallarda devam etti.
2006-2008 yılları arasında magazinci Şenay Düdek ve Pakize Suda ile Kanal D'de Dobra Dobra adlı magazin üzerine sohbetlerin olduğu ve konukların ağırlandığı bir program yaptı.
Uzun yıllar Vatan Gazetesi'nin magazin müdürlüğünü üstlendi.
2008 yılında Dobra Dobra'daki sunuculuk deneyimi ile magazinciliği bırakıp sunuculuğa geçti ve atv'de yayınlanan kendine ait Müge Anlı ile Tatlı Sert adlı tartışma programını sunmaya başladı.
Programda, kaybettiği yakınlarını arayan kişiler ağırlanmakta, işleyeni belli olmayan veya işleyenin bulunamadığı cinayetler aydınlatılmaya çalışılmaktadır.
Yine Tatlı Sert'in dışında, 2010 televizyon sezonunda, daha önceden Sinan Çetin'in yapmış olduğu Film Gibi adlı programla aynı formatta bir programı atv'de sundu.
Müge Anlı ile Mektubunuz Var adlı programda, yaşadığı çeşitli olaylardan dolayı yakınlarıyla görüşemeyen, onları bulamayan kişiler konuk edildi.
2019 yılında atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yaz tatilindeyken Güven Bana isimli bilgi yarışmasını sundu.