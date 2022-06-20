Haberler Yaşam Haberleri Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı!
Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:25 Son Güncelleme: 20.6.2022 13:30

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı!

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı!

Müge Anlı canlı yayında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Cuma günü açıklamayı beklediğini ama dayanamayıp bugün açıkladığını dile getirdi. Bunun sonucunda Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında gibi sorular yöneltilmeye başlandı. Müge Anlı evleniyor mu soruları sıklıkla aratıldı. İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü’ne atanan Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında soruları aratılıyor.

Müge Anlı, programında evleneceğini tüm Türkiye'ye duyurdu. Yaptığı açıklamayla birlikte tüm Türkiye Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, mesleği ne gibi soruları yöneltmeye başladı. Müge Anlı ve Tatlı Sert'te tüm program ekibi ve seyirciler sunucuyu tebrik etti. Müge Anlı evleniyor mu sorusu tüm Türkiye'de soruldu. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Müge Anlı ve müstakbel eşi hakkında her şey!

MÜGE ANLI EVLENECEĞİNİ AÇIKLADI!

Müge Anlı 20 Haziran 2022 tarihli canlı yayınında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı. Müge Anlı'nın bu ikinci evliliği olacak. Tüm açıklaması şu şekilde:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Adana doğumludur ve 58 yaşındadır. 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanmıştır. Yakında Müge Anlı ile evlenecektir. Daha önce Adana emniyet müdürlüğünde de görev almıştır.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU İLE MÜGE ANLI EVLENİYOR!

Müge Anlı yaptığı açıklamada Şinasi Yüzbaşıoğlu ile yakında evleneceğini açıkladı. İkili yakında dünya evine girecek. Programda birçok kişi Müge Anlı'yı evlilik kararı için kutladı.

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Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Müge Anlı evleniyor mu, kiminle evleniyor? Müge Anlı canlı yayında evleneceğini açıkladı!
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