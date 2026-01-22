Haberler Yaşam Haberleri Sındırgı yine beşik gibi
Giriş Tarihi: 22.01.2026

Balıkesir'in geçtiğimiz aylarda arka arkaya depremlerle sarsılan ilçesi Sındırgı'da dün de 4.5 ila 4.1 arasında değişen büyüklükte depremler kaydedildi. Saat 18.11'de 4,5 büyüklüğündeki depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. İlçede saat 23.11'de 4.1 büyüklüğünde, 23.28'de de 4.4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
