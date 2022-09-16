Sinem, olay yerine giden polise tecavüze uğradığını söylemiş

GENÇ KIZIN TELEFONU ÜZERİNDE BULUNDU

Genç kızın telefonu üzerinde bulunan Kaya, sorgusunda Çiçek'i kendisinin öldürmediğini söyledi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı hakimlikçe 'gasp' suçundan tutuklandı. Aslıhan Sinem Çiçek'in son olarak beyaz hafif ticari araca bindiği görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beyaz aracın geçtiği noktalardaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerin ardından aracın plakasından, fırında çalışan arkadaşı Cem Acar'a ulaşıldı. Ekipler, belirlenen adrese baskın yapıp, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Acar, adliyeye sevk edildi. Cem Acar, savcılık ifadesinde; Aslıhan Sinem Çiçek'in ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. Beyaz aracı ile Çiçek'i aldığını, daha sonra kendi evine geçtiklerini belirten Cem Acar'ın, bir süre zaman geçirdikten sonra genç kızın evden tek başına ayrıldığını söylediği öğrenildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Cem Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARP YA DA KESİCİ ALET İZİ YOK

İzmir Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi'nce yapılan incelemeye göre Çiçek'in kanında; MDA (methylendioxyamphetamine), MDMA (methylenedioxymethamphetamine) adlı uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca ilaç etken maddelerinden midazolam, diazepam, lidocaine ve rocuronium tespit edildi. Morg İhtisas Dairesi raporuna göre ise genital ve anal bölgede herhangi anormal muayene bulgusu gözlenmediği belirtildi. Anal mukozada yırtık laserasyon saptanmadığı da ifade edildi. Bunun yanında ceset üzerinde herhangi bir künt travmatik lezyon, ateşli silah, kesici delici alet yarası, elle iple boğma, yakıcı madde ve benzeri harici lezyon gözlenmediği kaydedildi.

Son olarak Biyoloji İhtisas Dairesi'nin raporuna göre; vücudundan alınan sürüntü örneklerinde herhangi bir sperm hücresine rastlanmadığı belirtildi.