Sinema Müzesi Nerede? İstanbul Sinema Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Sinema Müzesi, İstanbul'da bulunan ve pek çok kişinin dikkatini çeken bir yapıya sahiptir. Özellikle sinema anlamında büyük bir ev sahipliği yapan bu müzenin detayları pek çok kişinin ilgisini çekmiştir. Türk sinemasına dair de kapsamlı bir seçki sunan bu müzeye gelecek kişiler, buraya ulaşım konusunda da internete başvurmuştur. Tarihi ve işlevi ile tüm dikkatleri üzerine çeken bu müzeye ulaşım farklı şekillerde yapılabilir. Buraya gelmek isteyen kişiler özellikle sinema müzesi nerede sorusuna da cevap aramıştır. İstanbul Sinema Müzesi'ne nasıl gidilir ve giriş ücreti nedir? Sorularına ek olarak müze kart geçiyor mu sorusunun cevabına bu yazımızda yer verdik.

Sinema Müzesi Nerede?

Sinema Müzesi, İstanbul'un en dinamik yerlerinden birisi olan İstiklal Caddesi üzerinde bulunur. Bu caddede Atlas Sineması'nın da içinde olduğu Atlas Pasajı'nda yer alır. Türk sinemasının günümüze dek gelişen ve değişen yönlerini görmemizi sağlayan bu müze, göz dolduran süslemeleriyle ziyaretçilerini etkilemeyi başarıyor. Modern müzecilik anlayışına uygun olarak dizayn edilen Sinema Müzesi; İnteraktif Dijital müze, Sinema Tarih müzesi, Sanat galerisi ve Çalışma alanları olmak üzere 4 farklı bölümden oluşur. Buraya ziyaret etmek isteyen kişiler, pazartesi günü hariç haftanın her günü 11.00-19.00 saatleri arasında gelebilir.

İstanbul Sinema Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

İstanbul Müzesi, ihtişamlı yapısıyla gelen ziyaretçilerinin de ilgisini çekmeyi başarıyor. Gulyabani heykelinden Adile Naşit heykeline kadar Türk sinemasında büyük yer edinen film kahramanlarına yer verilen bölümler, gelen ziyaretçilerini şaşırtıyor. Bu müzeye ulaşımın nasıl yapılacağını bilmeyenler ise bunu internette araştırmıştır. Taksim'in meşhur İstiklal Caddesi'nde bulunan İstanbul müzesine gitmek için farklı seçenekler mevcuttur. Sarıyer bölgesinden Taksim'e ulaşım için Hacıosman-Yenikapı metro hattının başlangıç noktasından otobüs tercih edilebilir. Kadıköy'den Taksim'e gitmek için ise metrobüs ve metro kullanmak mümkün. Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu durağı arasında yapılan seyahatte metro bağlantılı yolu kullanarak Yenikapı-Hacıosman metro hattının Gayrettepe durağına yürüyerek geçilir. İstanbul Müzesi'nin ücretleri değişmekle beraber tam bilet 30 TL, öğrenci, emekli, öğretmen vs için ise indirimli bilet 15 TL'dir.