Haberler Yaşam Haberleri Singapur Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Singapur'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 11:45 Son Güncelleme: 5.8.2022 11:45

Singapur Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Singapur'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Artan teknolojinin ardından günümüzde artık insanlar rahatlıkla istediği yerlere ziyaretlerde bulunabilmektedirler. Ancak çoğu zaman ülkeler, vatandaşların ülkelerine girebilmeleri için bazı izinler ve belgeler istemektedir. Bu izin konuları da sürekli farklı ülkelere seyahat etmeyi düşünenleri ve belli başlı ülkeleri çok görmek isteyen kişileri merakta bırakan konular olmuştur. Kişilerin en çok merak ettiği konu ise gitmek istediği ülkelerin vize isteyip istemediği olmuştur. Singapur bir ada ülkesi olup şehir devleti yapısındadır. Turizm konusunda epey gelişmiş olan Singapur, dünyanın her yerinden turistleri de kendi ülkesine çekmektedir. Peki Singapur vize istiyor mu? Türkiye’den Singapur’a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı?

Singapur Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Singapur’a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Singapur turizm olarak çok gelişmiş bir ülke olmakla beraber; insanları verdiği görüntülerle adeta büyülemektedir. Tamamen liman kenti olan devlet çok ünlü marinalarıyla, modern otelleriyle, gösterişli mekanlarıyla dünyanın her yerinden insanları ülkeye çekmektedir. Tabi her yerde olduğu gibi ülkemizde de bu gösterişli ülkenin merak edeni çok olmuştur ve vatandaşlarımız Singapur'a nasıl gidileceği üzerine birçok internet araştırması yapmıştır. Yazımızda bizler de sizler için Singapur vize istiyor mu, Türkiye'den Singapur'a gidişte vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı gibi soruların ayrıntılı cevaplarını vererek sizleri bilgilendirmeyi amaçladık. Yazımızı okumaya devam ederek bu bilgilere ulaşabilirsiniz.

Singapur Vize İstiyor Mu?

Singapur Cumhuriyeti'ne seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları; pasaport gözetmeksizin yani umumi (bordo), hususi (yeşil), hizmet (gri), diplomatik (siyah) pasaport ayırt etmeksizin 30 günlük turistik seyahat programları için vizesiz olarak ülkeye giriş sağlayabilmektedirler. Ancak 30 günlük turistik programın dışında daha uzun bir süre Singapur Cumhuriyeti'nde kalmak isteyen Türk vatandaşlar ise gerekli Singapur makamlarına ulaşarak vize müracaatında bulunmaları gerekir.

Singapur Pasaport İstiyor Mu?

Singapur Cumhuriyeti, Türk vatandaşlarına uyguladığı 30 günlük vizesiz turistik seyahat prosedürü izlemesine rağmen sınırda herhangi bir problem yaşanmaması için vatandaşlarımızın yaptıkları seyahat planına dair gerekli evrakları yanlarında bulundurması gerekmektedir. Bu evraklardan en önemlisi de pasaporttur. Pasaportun çeşidi ne olursa olsun yanlarında bulundurması ve minimum 6 ay geçerliliği ve son iki sayfasının boş olması gerekmektedir.

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Singapur Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Singapur'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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