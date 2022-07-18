Haberler Yaşam Haberleri Sınıf Öğretmenliği taban puanları: 2022 Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:57

Sınıf Öğretmenliği taban puanları: 2022 Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sınıf Öğretmenliği taban puanları, YKS sonucunu öğrenen ve sınıf öğretmeni olmak isteyen adaylar tarafından inceleniyor. Eşit Ağırlık puan türüyle tercih edilebilen Sınıf Öğretmenliği bölümünün taban puanları ve kontenjanları merak ediliyor. İşte 2022 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, bulunduğu üniversiteler, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları…

Sınıf Öğretmenliği taban puanları: 2022 Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve öğretmenlik mesleğinde ilerlemeyi hedefleyen on binlerce genç, Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022

Sınıf Öğretmenliği 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

İşte Sınıf Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…

Sınıf Öğretmenliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 63.986
63.300
74.165
83.300		 339,26740
382,74046
362,16898
342,74046
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 70+2
80+2
80+2
90+3		 72
82
82
93		 64.615
64.600
76.145
84.200		 338,87537
382,01694
361,04746
342,21667
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 66.182
63.300
72.664
77.000		 337,91211
382,69622
363,06493
346,49594
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 70+2
80+2
80+2
80+2		 72
82
82
82		 70.634
68.800
78.289
84.000		 335,28453
379,64919
359,78197
342,34692
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 71.567
71.800
83.674
92.400		 334,74755
378,12747
356,72786
337,69158
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
70+2
70+2
80+2		 62
72
72
82		 76.248
73.500
84.863
93.200		 332,11177
377,21676
356,06097
337,23479
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 77.529
72.200
82.442
88.100		 331,41204
377,92215
357,43908
340,02444
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 55+2
55+2
55+2
55+2		 57
57
57
57		 77.889
64.200
71.996
71.200		 331,22805
382,23124
363,49554
350,08520

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
5+0
5+0		 8
8
5
5		 79.216
86.600
89.971
98.400		 330,52569
370,63738
353,28560
334,61516
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 79.851
73.200
83.028
91.900		 330,17433
377,35785
357,09531
337,94903
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 82.157
77.100
88.829
99.200		 328,99080
375,34173
353,92641
334,22220
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 83.212
77.700
86.820
97.100		 328,44369
375,06706
354,99055
335,26722
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)		 EA 7+0
7+0
5+0
5+0		 7
7
5
5		 83.735
74.400
75.340
74.100		 328,18551
376,75717
361,49541
348,21330
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 84.902
70.900
99.310
95.500		 327,58492
378,57445
348,43419
336,06404
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 85.039
84.300
93.687
109.000		 327,51656
371,79410
351,31953
329,11441
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 85.761
80.400
90.235
101.000		 327,13125
373,68981
353,14355
333,02981
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
4+0
4+0		 8
8
4
4		 87.947
74.200
90.832
77.200		 326,01484
376,87914
352,79746
346,38150
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 88.781
88.400
102.204
112.000		 325,60256
369,75695
346,94945
327,76484
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 89.072
88.800
97.154
112.000		 325,45984
369,54608
349,56029
327,97748
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 8+0
8+0
5+0
7+0		 8
8
5
7		 90.791
79.400
89.138
93.400		 324,63000
374,22386
353,74878
337,16558
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 91.212
85.500
94.579
104.000		 324,41552
371,19286
350,86374
331,82234
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
70+2		 62
62
62
72		 91.480
85.000
98.089
108.000		 324,28738
371,45316
349,05460
329,60411
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 92.345
95.600
105.766
113.000		 323,85752
366,28740
345,22118
327,33975
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 92.881
94.100
109.792
122.000		 323,62931
367,00782
343,25265
323,35651
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 94.782
91.800
105.010
118.000		 322,72723
368,08983
345,59389
324,82099
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 99.555
107.000
125.202
134.000		 320,48308
360,74930
336,32884
318,41490
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 100.678
90.500
104.081
116.000		 319,97448
368,75728
346,02966
325,77363
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1


 41


 100.709


 319,96515
—-
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 100.754
97.100
107.588
122.000		 319,95198
365,56909
344,30824
323,26327
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 101.240
97.000
105.020
114.000		 319,72145
365,58899
345,58644
326,62048
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 101.871
95.500
105.827
115.000		 319,42947
366,32917
345,18816
326,21444
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 102.588
98.900
108.762
123.000		 319,10805
364,74728
343,72735
322,90853
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 105.592
102.000
110.831
125.000		 317,76088
363,14644
342,75790
322,07846
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 12+0
14+0
4+0
5+0		 12
14
4
5		 107.013
117.000
107.736
118.000		 317,13671
356,57668
344,23692
325,07171
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 107.899
112.000
125.259
142.000		 316,70205
358,73329
336,30326
315,16508
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 108.308
103.000
112.377
125.000		 316,54797
362,57852
342,02924
321,83285
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 45+2
45+2
45+2
45+2		 47
47
47
47		 108.787
115.000
123.272
129.000		 316,33821
357,37650
337,17355
320,45413
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
55+2		 52
52
52
57		 109.783
110.000
119.574
131.000		 315,90165
359,61283
338,78629
319,37859
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 110.240
108.000
115.752
132.000		 315,71653
360,44474
340,47938
319,02509
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 110.315
109.000
119.123
131.000		 315,68200
360,07016
338,99530
319,41591
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 110.596
103.000
108.986
116.000		 315,56592
362,85057
343,61898
326,13514
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 110.864
114.000
127.842
135.000		 315,44544
357,61218
335,21227
317,82376
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 60+2
60+2
60+2
80+2		 62
62
62
82		 114.981
114.000
127.708
139.000		 313,73386
357,63361
335,26958
316,45400
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 116.679
113.000
117.544
128.000		 313,00795
358,24862
339,67272
320,54663
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 117.271
124.000
133.400
151.000		 312,77133
353,24709
332,87906
311,97178
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 117.669
115.000
120.632
139.000		 312,59335
357,40480
338,32425
316,25055
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 118.007
114.000
121.234
133.000		 312,45015
357,92586
338,04535
318,69036
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 118.018
115.000
123.656
141.000		 312,44599
357,44522
336,99909
315,65426
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 118.551
117.000
122.920
137.000		 312,22718
356,64104
337,32668
317,19225
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 120.126
125.000
133.877
153.000		 311,61534
353,09505
332,67445
311,12064
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 121.718
121.000
129.873
143.000		 310,95701
354,74175
334,35006
314,82887
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 122.496
125.000
131.034
149.000		 310,64862
352,80565
333,88091
312,47352
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 124.051
122.000
126.816
143.000		 310,02861
354,20939
335,65773
314,86728
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 124.135
124.000
128.805
147.000		 309,99769
353,31288
334,81123
313,44756
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 124.529
123.000
127.486
143.000		 309,85585
353,66878
335,36553
314,76395
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 126.269
125.000
129.701
147.000		 309,18586
352,77037
334,42964
313,15999
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 126.526
127.000
133.455
152.000		 309,08000
352,02738
332,85509
311,48648
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 126.787
127.000
132.582
149.000		 308,97782
351,96076
333,20985
312,64708
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 127.405
133.000
145.903
161.000		 308,73822
349,43400
327,93360
308,20496
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 128.992
131.000
136.188
155.000		 308,12702
350,52405
331,74609
310,34137
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 129.443
129.000
133.411
153.000		 307,94856
351,24362
332,87324
311,04613
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2

 52
52

 129.824
130.000

 307,80453
350,94192
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
55+2		 52
52
52
57		 131.860
132.000
137.544
150.000		 307,04078
349,99326
331,19331
312,33698
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 132.332
134.000
138.867
158.000		 306,85654
349,22933
330,64888
309,43846
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 134.353
133.000
139.305
159.000		 306,05641
349,57407
330,47959
308,96787
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 134.775
138.000
142.837
163.000		 305,91628
347,63085
329,10655
307,52144
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 136.091
135.000
140.832
160.000		 305,44286
348,79844
329,90829
308,52592
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 136.176
137.000
145.482
165.000		 305,40471
347,79503
328,09317
306,95193
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 137.140
136.000
142.275
162.000		 305,05995
348,21548
329,33913
307,94597
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 137.845
136.000
139.890
159.000		 304,78452
348,17296
330,25655
308,98552
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 137.950
137.000
141.561
162.000		 304,74739
347,99342
329,62613
307,99237
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 138.300
139.000
143.888
164.000		 304,61760
347,10711
328,70217
307,20198
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 138.984
140.000
144.858
165.000		 304,35257
346,80608
328,31431
307,06189
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
40+1
40+1
40+1		 52
41
41
41		 139.464
141.000
151.097
166.000		 304,17957
346,45940
325,96508
306,55264
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
70+2		 52
62
62
72		 140.362
141.000
147.628
169.000		 303,84780
346,39867
327,26524
305,81258
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 140.614
144.000
155.019
171.000		 303,76429
345,30249
324,53091
304,87211
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 141.897
143.000
153.479
173.000		 303,29986
345,49496
325,08151
304,20833
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 50+2
60+2
60+2
80+2		 52
62
62
82		 143.167
145.000
157.005
174.000		 302,83338
344,61949
323,79989
304,01322
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1
40+1
40+1
20+1		 41
41
41
21		 145.684
151.000
164.524
176.000		 301,95676
342,44606
321,11651
303,52370
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 7+0
13+0
13+0
15+0		 7
13
13
15		 150.304
160.000
184.355
201.000		 300,38278
338,95714
314,53729
296,11590
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 6+0
7+0
5+0
3+0		 6
7
5
3		 151.555
147.000
172.451
166.000		 299,93998
343,79239
318,41136
306,50778
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 16+0
15+0
5+0
6+0		 16
15
5
6		 164.565
172.000
187.100
200.000		 295,70201
334,77504
313,68613
296,36609
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
42+0
28+0
24+0		 42
42
28
24		 167.125
169.000
235.088
227.000		 294,88356
335,73867
300,05168
289,32624
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 13+0
12+0
8+0
6+0		 13
12
8
6		 167.223
177.000
199.014
237.000		 294,85165
332,86132
310,00468
286,91687
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 42+0
42+0
21+0
63+0		 42
42
21
24		 178.444
175.000
250.310
Dolmadı		 291,43205
333,58648
296,31705
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne) Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)		 EA 17+0
25+0
7+0
6+0		 17
25
7
6		 184.336
210.000
202.998
229.000		 289,73448
322,12912
308,83252
288,73663
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 40+0
40+0
39+0
39+0		 40
40
39
39		 185.535
203.000
262.868
274.000		 289,41110
324,20485
293,28894
278,66854
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(%25 İndirimli)		 EA 25+0
18+0
10+0
30+0		 25
18
10
13		 189.343
172.000
212.046
Dolmadı		 288,34310
334,49471
306,25929
Dolmadı
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)		 EA 2+0
2+0
2+0
2+0		 2
2

0		 196.975
293.000
Dolmadı
Dolmadı		 286,24888
299,70566
Dolmadı
Dolmadı
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)		 EA 13+0
18+0
10+0
 13
18
10
 218.916
242.000
285.093
 280,60398
312,55555
288,35258
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 31+0
27+0
8+0
30+0		 31
27
4
1		 222.090
218.000
Dolmadı
Dolmadı		 279,80922
319,68472
Dolmadı
Dolmadı
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke) Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)		 EA 2+0
10+0

 2
10

 224.226
245.000

 279,30219
311,94814
TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf) Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 39+0
39+0
25+0
15+0		 39
39
23
15		 254.132
282.000
Dolmadı
298.000		 272,45935
302,26773
Dolmadı
273,86467
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)		 EA 22+0
15+0
10+0
14+0		 22
15

1		 271.470
250.000
Dolmadı
Dolmadı		 268,90600
310,58720
Dolmadı
Dolmadı
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 12+0
10+0
10+0
9+0		 10
10
1
1		 Dolmadı
281.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
302,53759
Dolmadı
Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)		 EA 9+0


Dolmadı


 Dolmadı
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 9+0


 5


 Dolmadı


 Dolmadı
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 22+0
13+0
5+0
6+0		 9
4

0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa) Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)		 EA 24+0
15+0
10+0
14+0		 19
15

0		 Dolmadı
298.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
298,35794
Dolmadı
Dolmadı
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Sınıf Öğretmenliği taban puanları: 2022 Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları
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