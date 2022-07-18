Sınıf Öğretmenliği taban puanları: 2022 Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve öğretmenlik mesleğinde ilerlemeyi hedefleyen on binlerce genç, Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANLARI 2022
Sınıf Öğretmenliği 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
İşte Sınıf Öğretmenliği taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması…
Sınıf Öğretmenliği 2018, 2019, 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|63.986
63.300
74.165
83.300
|339,26740
382,74046
362,16898
342,74046
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|70+2
80+2
80+2
90+3
|72
82
82
93
|64.615
64.600
76.145
84.200
|338,87537
382,01694
361,04746
342,21667
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|66.182
63.300
72.664
77.000
|337,91211
382,69622
363,06493
346,49594
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|70+2
80+2
80+2
80+2
|72
82
82
82
|70.634
68.800
78.289
84.000
|335,28453
379,64919
359,78197
342,34692
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|71.567
71.800
83.674
92.400
|334,74755
378,12747
356,72786
337,69158
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
70+2
70+2
80+2
|62
72
72
82
|76.248
73.500
84.863
93.200
|332,11177
377,21676
356,06097
337,23479
|YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|77.529
72.200
82.442
88.100
|331,41204
377,92215
357,43908
340,02444
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|55+2
55+2
55+2
55+2
|57
57
57
57
|77.889
64.200
71.996
71.200
|331,22805
382,23124
363,49554
350,08520
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
5+0
5+0
|8
8
5
5
|79.216
86.600
89.971
98.400
|330,52569
370,63738
353,28560
334,61516
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|79.851
73.200
83.028
91.900
|330,17433
377,35785
357,09531
337,94903
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|82.157
77.100
88.829
99.200
|328,99080
375,34173
353,92641
334,22220
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|83.212
77.700
86.820
97.100
|328,44369
375,06706
354,99055
335,26722
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|7+0
7+0
5+0
5+0
|7
7
5
5
|83.735
74.400
75.340
74.100
|328,18551
376,75717
361,49541
348,21330
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Diyarbakır)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|84.902
70.900
99.310
95.500
|327,58492
378,57445
348,43419
336,06404
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|85.039
84.300
93.687
109.000
|327,51656
371,79410
351,31953
329,11441
|ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|85.761
80.400
90.235
101.000
|327,13125
373,68981
353,14355
333,02981
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
4+0
4+0
|8
8
4
4
|87.947
74.200
90.832
77.200
|326,01484
376,87914
352,79746
346,38150
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|88.781
88.400
102.204
112.000
|325,60256
369,75695
346,94945
327,76484
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|89.072
88.800
97.154
112.000
|325,45984
369,54608
349,56029
327,97748
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|8+0
8+0
5+0
7+0
|8
8
5
7
|90.791
79.400
89.138
93.400
|324,63000
374,22386
353,74878
337,16558
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|91.212
85.500
94.579
104.000
|324,41552
371,19286
350,86374
331,82234
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
70+2
|62
62
62
72
|91.480
85.000
98.089
108.000
|324,28738
371,45316
349,05460
329,60411
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|92.345
95.600
105.766
113.000
|323,85752
366,28740
345,22118
327,33975
|İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Malatya)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|92.881
94.100
109.792
122.000
|323,62931
367,00782
343,25265
323,35651
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|94.782
91.800
105.010
118.000
|322,72723
368,08983
345,59389
324,82099
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|99.555
107.000
125.202
134.000
|320,48308
360,74930
336,32884
318,41490
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|100.678
90.500
104.081
116.000
|319,97448
368,75728
346,02966
325,77363
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|100.709
—
—
—
|319,96515
—-
—
—
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Denizli)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|100.754
97.100
107.588
122.000
|319,95198
365,56909
344,30824
323,26327
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|101.240
97.000
105.020
114.000
|319,72145
365,58899
345,58644
326,62048
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|101.871
95.500
105.827
115.000
|319,42947
366,32917
345,18816
326,21444
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|102.588
98.900
108.762
123.000
|319,10805
364,74728
343,72735
322,90853
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|105.592
102.000
110.831
125.000
|317,76088
363,14644
342,75790
322,07846
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|12+0
14+0
4+0
5+0
|12
14
4
5
|107.013
117.000
107.736
118.000
|317,13671
356,57668
344,23692
325,07171
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|107.899
112.000
125.259
142.000
|316,70205
358,73329
336,30326
315,16508
|BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|108.308
103.000
112.377
125.000
|316,54797
362,57852
342,02924
321,83285
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Şanlıurfa)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|45+2
45+2
45+2
45+2
|47
47
47
47
|108.787
115.000
123.272
129.000
|316,33821
357,37650
337,17355
320,45413
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|109.783
110.000
119.574
131.000
|315,90165
359,61283
338,78629
319,37859
|ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Antalya)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|110.240
108.000
115.752
132.000
|315,71653
360,44474
340,47938
319,02509
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|110.315
109.000
119.123
131.000
|315,68200
360,07016
338,99530
319,41591
|SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|110.596
103.000
108.986
116.000
|315,56592
362,85057
343,61898
326,13514
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|110.864
114.000
127.842
135.000
|315,44544
357,61218
335,21227
317,82376
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60+2
60+2
60+2
80+2
|62
62
62
82
|114.981
114.000
127.708
139.000
|313,73386
357,63361
335,26958
316,45400
|TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|116.679
113.000
117.544
128.000
|313,00795
358,24862
339,67272
320,54663
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|117.271
124.000
133.400
151.000
|312,77133
353,24709
332,87906
311,97178
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Edirne)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|117.669
115.000
120.632
139.000
|312,59335
357,40480
338,32425
316,25055
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|118.007
114.000
121.234
133.000
|312,45015
357,92586
338,04535
318,69036
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|118.018
115.000
123.656
141.000
|312,44599
357,44522
336,99909
315,65426
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Afyonkarahisar)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|118.551
117.000
122.920
137.000
|312,22718
356,64104
337,32668
317,19225
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|120.126
125.000
133.877
153.000
|311,61534
353,09505
332,67445
311,12064
|ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|121.718
121.000
129.873
143.000
|310,95701
354,74175
334,35006
314,82887
|NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|122.496
125.000
131.034
149.000
|310,64862
352,80565
333,88091
312,47352
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|124.051
122.000
126.816
143.000
|310,02861
354,20939
335,65773
314,86728
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|124.135
124.000
128.805
147.000
|309,99769
353,31288
334,81123
313,44756
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|124.529
123.000
127.486
143.000
|309,85585
353,66878
335,36553
314,76395
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|126.269
125.000
129.701
147.000
|309,18586
352,77037
334,42964
313,15999
|AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|126.526
127.000
133.455
152.000
|309,08000
352,02738
332,85509
311,48648
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|126.787
127.000
132.582
149.000
|308,97782
351,96076
333,20985
312,64708
|SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|127.405
133.000
145.903
161.000
|308,73822
349,43400
327,93360
308,20496
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|128.992
131.000
136.188
155.000
|308,12702
350,52405
331,74609
310,34137
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|129.443
129.000
133.411
153.000
|307,94856
351,24362
332,87324
311,04613
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|129.824
130.000
—
—
|307,80453
350,94192
—
—
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
55+2
|52
52
52
57
|131.860
132.000
137.544
150.000
|307,04078
349,99326
331,19331
312,33698
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Karaman)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|132.332
134.000
138.867
158.000
|306,85654
349,22933
330,64888
309,43846
|BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|134.353
133.000
139.305
159.000
|306,05641
349,57407
330,47959
308,96787
|TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|134.775
138.000
142.837
163.000
|305,91628
347,63085
329,10655
307,52144
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|136.091
135.000
140.832
160.000
|305,44286
348,79844
329,90829
308,52592
|ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|136.176
137.000
145.482
165.000
|305,40471
347,79503
328,09317
306,95193
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|137.140
136.000
142.275
162.000
|305,05995
348,21548
329,33913
307,94597
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Rize)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|137.845
136.000
139.890
159.000
|304,78452
348,17296
330,25655
308,98552
|GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|137.950
137.000
141.561
162.000
|304,74739
347,99342
329,62613
307,99237
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|138.300
139.000
143.888
164.000
|304,61760
347,10711
328,70217
307,20198
|KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|138.984
140.000
144.858
165.000
|304,35257
346,80608
328,31431
307,06189
|MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
40+1
40+1
40+1
|52
41
41
41
|139.464
141.000
151.097
166.000
|304,17957
346,45940
325,96508
306,55264
|ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
70+2
|52
62
62
72
|140.362
141.000
147.628
169.000
|303,84780
346,39867
327,26524
305,81258
|AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|140.614
144.000
155.019
171.000
|303,76429
345,30249
324,53091
304,87211
|BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|141.897
143.000
153.479
173.000
|303,29986
345,49496
325,08151
304,20833
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Kars)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|50+2
60+2
60+2
80+2
|52
62
62
82
|143.167
145.000
157.005
174.000
|302,83338
344,61949
323,79989
304,01322
|HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
40+1
40+1
20+1
|41
41
41
21
|145.684
151.000
164.524
176.000
|301,95676
342,44606
321,11651
303,52370
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|7+0
13+0
13+0
15+0
|7
13
13
15
|150.304
160.000
184.355
201.000
|300,38278
338,95714
314,53729
296,11590
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|6+0
7+0
5+0
3+0
|6
7
5
3
|151.555
147.000
172.451
166.000
|299,93998
343,79239
318,41136
306,50778
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|16+0
15+0
5+0
6+0
|16
15
5
6
|164.565
172.000
187.100
200.000
|295,70201
334,77504
313,68613
296,36609
|İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
42+0
28+0
24+0
|42
42
28
24
|167.125
169.000
235.088
227.000
|294,88356
335,73867
300,05168
289,32624
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|13+0
12+0
8+0
6+0
|13
12
8
6
|167.223
177.000
199.014
237.000
|294,85165
332,86132
310,00468
286,91687
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|42+0
42+0
21+0
63+0
|42
42
21
24
|178.444
175.000
250.310
Dolmadı
|291,43205
333,58648
296,31705
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Girne)
|Sınıf Öğretmenliği
(Burslu)
|EA
|17+0
25+0
7+0
6+0
|17
25
7
6
|184.336
210.000
202.998
229.000
|289,73448
322,12912
308,83252
288,73663
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|40+0
40+0
39+0
39+0
|40
40
39
39
|185.535
203.000
262.868
274.000
|289,41110
324,20485
293,28894
278,66854
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(%25 İndirimli)
|EA
|25+0
18+0
10+0
30+0
|25
18
10
13
|189.343
172.000
212.046
Dolmadı
|288,34310
334,49471
306,25929
Dolmadı
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)
|EA
|2+0
2+0
2+0
2+0
|2
2
—
0
|196.975
293.000
Dolmadı
Dolmadı
|286,24888
299,70566
Dolmadı
Dolmadı
|HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Gaziantep)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)
|EA
|13+0
18+0
10+0
—
|13
18
10
—
|218.916
242.000
285.093
—
|280,60398
312,55555
288,35258
—
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|31+0
27+0
8+0
30+0
|31
27
4
1
|222.090
218.000
Dolmadı
Dolmadı
|279,80922
319,68472
Dolmadı
Dolmadı
|LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefke)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)
|EA
|2+0
10+0
—
—
|2
10
—
—
|224.226
245.000
—
—
|279,30219
311,94814
—
—
|TED ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
|Sınıf Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|39+0
39+0
25+0
15+0
|39
39
23
15
|254.132
282.000
Dolmadı
298.000
|272,45935
302,26773
Dolmadı
273,86467
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)
|EA
|22+0
15+0
10+0
14+0
|22
15
—
1
|271.470
250.000
Dolmadı
Dolmadı
|268,90600
310,58720
Dolmadı
Dolmadı
|DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Gazşmağusa)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|12+0
10+0
10+0
9+0
|10
10
1
1
|Dolmadı
281.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
302,53759
Dolmadı
Dolmadı
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(Ücretli)
|EA
|9+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|9+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|22+0
13+0
5+0
6+0
|9
4
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-Lefkoşa)
|Sınıf Öğretmenliği
(%50 İndirimli)
|EA
|24+0
15+0
10+0
14+0
|19
15
—
0
|Dolmadı
298.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
298,35794
Dolmadı
Dolmadı