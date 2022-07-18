Sınıf Öğretmenliği taban puanları: 2022 Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları

Sınıf Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Kariyer planlaması yapan ve öğretmenlik mesleğinde ilerlemeyi hedefleyen on binlerce genç, Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları hakkında araştırma yapıyor. İşte 2022 Sınıf Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve okulların kontenjanları!