Sınıfta sigara içilmesine karşı çıkan liseli kızı bıçakladılar

Diyarbakır Ergani Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki A.K., teneffüs sırasına sınıfta sigara içenleri uyardı. Bunun üzerine A.K. ile sigara içenler arasında tartışma yaşandı. 13 Ocak Pazartesi günü yaşanan olay okul dışına da tartıştı. Okuldan çıkan ve ayna zamanda babası polis olan A.K.'nin önü okul dışında tartıştığı arkadaşları tarafından kesildi. Sınıf arkadaşları ve okul dışından olan D.Y., bir anda A.K.'ye saldırdı. Önce tekme darbeleri alan A.K., ardından bıçaklı saldırıya uğradı. D.Y.nin bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz kız, çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.K., ambulansla Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Karnına 7 dikiş atılan A.K. ve ailesi şikayetçi oldu. Polis yaptığı çalışma sonucu liseli genç kızın kavga ettiği arkadaşları ve saldırgan D.Y. gözaltına alındı. Bıçaklanan A.K., bir gün sonra taburcu edilirken, saldırgan kız D.Y. Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki ifade işlemlerinin ardından D.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

"BENİ BIÇAKLAYAN KIZ OKUL DIŞINDAN"

Sınıfta sigara içilmemesi için sınıf arkadaşlarına yaptığı uyarı sonucu olayı başladığını belirten A.K., "Okul çıkışı önümü kestiler. Tartışma sırasında biranda tekmeler atmaya başladılar. Arkama döndüğümde ise, okulumuzdan olmayan ve tanımadığım D.Y., bıçağı karnıma sapladı" dedi.