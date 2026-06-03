Sınır hattında kış takviyesi: 9 kar üfleme aracı göreve başladı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, zorlu kış şartlarında sınır güvenliğinin kesintisiz sağlanması amacıyla hudut birliklerine 9 adet kar üfleme aracı tahsis edildi.

ZORLU KIŞ KOŞULLARINA KARŞI TEDBİR ARTIRILDI

Sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin iklim koşullarından etkilenmeden sürdürülebilmesi amacıyla temin edilen kar üfleme araçlarının, hudut birliklerinin kullanımına verildiği bildirildi. Araçların özellikle yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde devriye yollarının açık tutulmasında kritik rol üstleneceği ifade edildi.

DEVRİYE YOLLARI KESİNTİSİZ AÇIK TUTULACAK

Hudut birliklerinin sorumluluk sahalarında yer alan bölgelerde kış aylarında etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle devriye yollarının kapanması ve güvenlik duvarları çevresinde kar birikmesi riskine karşı yeni tedbirler devreye alındı. Kar üfleme araçlarının, özellikle sınır hattı boyunca uzanan güzergâhlarda yolların açık tutulması ve güvenlik faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla aktif olarak kullanılmaya başlandığı belirtildi.

KAR KALINLIĞI YER YER 3-4 METREYİ BULUYOR

Yetkililer, bazı bölgelerde kar kalınlığının 3 ila 4 metreyi bulduğunu ve bu durumun devriye faaliyetlerini zorlaştırdığını belirtiyor. Bu nedenle sınır hattındaki teknik ekipman ve araç kapasitesinin, zorlu iklim ve arazi koşullarına uygun şekilde düzenli olarak artırıldığı ifade ediliyor.

SAATTE 3 BİN 500 TON KAPASİTE

Hudut birliklerinin devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla tedarik edilen 9 kar üfleme aracının Ağrı, Hakkâri ve Van illerindeki görev bölgelerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi. Saatte 3 bin 500 ton kar temizleme kapasitesine sahip araçların, 2,5 metre genişliğinde ve 1,5 metre yüksekliğindeki kar kütlelerini yaklaşık 40 metre mesafeye savurabildiği belirtildi.

SINIR GÜVENLİĞİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kar üfleme araçlarının devreye alınmasıyla birlikte sınır hattında yürütülen devriye faaliyetlerinin iklim ve arazi şartlarından bağımsız şekilde sürdürüldüğü, böylece genel güvenlik seviyesinin artırıldığı ifade edildi. Yetkililer, hudut birliklerine tahsis edilen yeni teknik ekipman ve araçlarla birlikte sınır güvenliği ile düzensiz göçle mücadele çalışmalarının en zorlu koşullarda dahi planlı, etkin ve kesintisiz şekilde devam ettiğini vurguladı.