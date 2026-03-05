Haberler Yaşam Haberleri Sınır illerinin güvenliği masaya yatırıldı
Giriş Tarihi: 5.03.2026 15:01

Sınır illerinin güvenliği masaya yatırıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır hattındaki illerin valileriyle Video Konferans Sistemi üzerinden güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye’nin sınır hattında yer alan illerdeki güvenlik durumu kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıda hudut güvenliği, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele başta olmak üzere bölgedeki asayiş tedbirleri değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır hattındaki illerin valileriyle Video Konferans Sistemi üzerinden güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

SINIR İLLERİNİN VALİLERİ KATILDI

Toplantıda ilgili birimlerin sahada yürüttüğü çalışmalar gözden geçirilirken, güvenlik tedbirlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular da istişare edildi. Toplantıya bakan yardımcılarının yanı sıra ilgili birimlerin yöneticileri ile Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Sınır hattının güvenliği konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların da toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.

