Sınır illerinin güvenliği masaya yatırıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sınır hattındaki illerin valileriyle Video Konferans Sistemi üzerinden güvenlik toplantısı gerçekleştirdi.

SINIR İLLERİNİN VALİLERİ KATILDI

Toplantıda ilgili birimlerin sahada yürüttüğü çalışmalar gözden geçirilirken, güvenlik tedbirlerinin etkinliği ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular da istişare edildi. Toplantıya bakan yardımcılarının yanı sıra ilgili birimlerin yöneticileri ile Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van, Kilis ve Hatay valileri katıldı.

KURUMLAR ARASI KOORDİNASYON

Sınır hattının güvenliği konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile koordinasyon içinde yürütülen faaliyetlerin devamı ve vatandaşların huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların da toplantıda kapsamlı şekilde değerlendirildiği bildirildi.