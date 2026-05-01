Sınır tanımayan barbarlık

İşgalci İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve buraya insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'nun saldırıya uğramasının yankıları sürüyor. 26 Nisan'da Akdeniz'e açılan filo, önceki gece İsrail'in korsanlığına uğradı. Uluslararası sularda yaşanan vahşet, dünyaya bir kez daha İsrail'in barbarlığını açıkça gösterdi. Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan ve 50'den fazla tekneden oluşan Küresel Sumud Filosu, Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştı.

175 AKTİVİST GÖZALTINDA



İsrail Dışişleri Bakanlığı, 20'den fazla tekneden yaklaşık 175 aktivistin gözaltına alındığını açıkladı. Küresel Sumud Filosu yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, Yunan karasularına birkaç mil mesafede uluslararası sularda düzenlediği saldırıda 21 tekneyi alıkoydu; kurtulan 17 tekne Yunan sularına girdi" ifadelerine yer verdi.

20 TÜRK ALIKONULDU

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden, aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor. Filoda, 31 Türk aktivist yer alıyor. Korsan baskını sonrasında 20 Türk'ün alıkonulduğu açıklandı. İsrail, gözaltına aldığı aktivistleri işbirliği yaptığı Yunanistan'a teslim edeceğini belirtti. Aktivistler, Fransa'nın Marsilya, İspanya'nın Barcelona ve İtalya'nın Syracuse limanlarından yola çıkmıştı.



MOTORLARI BOZUP YARDIM ÇAĞRISINI ENGELLEDİLER

İsrail askerlerinin sürat tekneleriyle yaklaşıp filodaki teknelere çıkarak aktivistleri silah zoruyla güverteye yönlendirdiği belirtildi. İsrail askerlerinin bazı teknelerin motorlarını bozarak denizin ortasında bıraktığı, jammer'la gemilerin yardım çağrılarını da engellediği kaydedildi.

AKTİVİSTLER ANLATTI: HAYDUT ÇETESİ BİZİ BEKLİYOR

Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler yaşananları anlattı. İHH İnsani Yardım Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yıldırım, "Müdahale etmeyi bekleyen bir haydut çetesi var ortada" diye konuştu. Filoda yer alan Kırklareli Adliyesi Yazı İşleri Müdürü Fatih Genç, "Yolumuza devam ediyoruz" derken, yerli John Wick olarak bilinen beden eğitimi öğretmeni Ömer Aslan da "Onlarca dronla bizi taciz ettiler. Korkmuyoruz, sonuna kadar gideceğiz" ifadelerini kullandı. Diyarbakır'dan filoya katılan 10 aktivistten haber alınamadığı kaydedildi. A Haber'e konuşan Fatma Zengin, "Şu an Yunanistan karasularına yaklaştık, ilerleyişimiz devam ediyor" dedi. Tolga YANIK - Hüseyin KAÇAR - Hakan GÖKKAYA / SABAH

FİDAN, YUNAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail tarafından Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırı ele alındı.

AÇIK BİR SAVAŞ SUÇU

İsrail'in saldırısıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu bir korsanlık eylemidir. İsrail, insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır" denildi. Milli Savunma Bakanlığı da "İsrail'in bu saldırganlığı uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir" ifadesini kullandı.

'SERBEST BIRAKIN'



TBMM Genel Kurulu'nda ise saldırıyla ilgili "Meclis Başkanlığı Tezkeresi" tüm partilerin ittifakı ve oybirliğiyle kabul edildi. Tezkerede "İnsanlığın tüm tahammül sınırlarını aşan İsrail'i uyarıyor; zorla alıkonulan aktivistleri ve vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Hukuksuz bir şekilde alıkonulan vatandaşlarımızın ve Gazze halkına insani yardım ulaştırmak için yola çıkan insanlık cephesinin tüm üyelerinin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz" ifadelerini kullandı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Türk aktivistin kaçırılmasıyla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Resul Ekrem ŞAHAN - Betül USTA / ANKARA