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Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:20

Sinop 4 yılın ardından kruvaziyer gemilerini ağırlayacak

Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, 4 yıl aradan sonra kruvaziyer gemilerini yeniden ağırlamaya hazırlanıyor. Uzun ve temiz sahilleri, tarihi dokusu ve tabiat parklarıyla her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan Sinop, bu yaz sezonunda 15 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapacak.

AA

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, Sinop'un 2009 yılında ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde yapılan kruvaziyer zirvesinde, kruvaziyer gemileri ağına dahil edildiğini hatırlattı. En son kruvaziyer gemisinin 6 Haziran 2018'de Sinop'a geldiğini, o yıla kadar 200'ü aşkın kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptıklarını anlatan Süren, "Galataport'un onarıma alınması, pandemi ve bölgedeki savaşlar nedeniyle bir azalma, hatta durma olmuştu. Rezervasyonlar iptal edilmişti. Bu yıl yine tam kesin değildi ama bayram sonrası netleşti. Yarın ilk kruvaziyer gemisi ilimizi ziyaret edecek. Kasım ayına kadar şu an itibarıyla 15 sefer kesinleşmiş durumda." diye konuştu.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALDIK"

Süren, kruvaziyer turizminin kent ve ülke ekonomisi açısından önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

Tüm önlemleri aldık. Tarihi Cezaevi hariç tüm turizm destinasyonlarımız açık. Diğer müzelerimiz, Alaaddin Külliyesi ve Balatlar Yapı Topluluğu alanımız ziyarete hazır durumda. Hamsilos Tabiat Parkı'nın da içinde bulunduğu bir ziyaret programı oluşturduk. Hazırlıklarımız tamam. Hayırlısıyla kruvaziyer seferlerimiz başlıyor. Uzun bir aradan sonra tekrar kruvaziyer gemilerini ilimizde görecek olmamız memnuniyet verici. Kent ve ülke turizmi açısından hayırlı olsun."

Süren, başta Kültür ve Turizm Müdürlüğü olmak üzere tüm paydaş kurumların kruvaziyer gemilerinin kentte bulunduğu sürede bir aksaklık yaşanmaması için gayreti göstereceklerini sözlerine ekledi.

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Sinop 4 yılın ardından kruvaziyer gemilerini ağırlayacak
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