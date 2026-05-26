Sinop bayram namazı saat kaçta? 2026 Diyanet ile Sinop bayram namazı saati…

Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:02 Son Güncelleme: 26.05.2026 10:04

Kurban Bayramı’nın gelmesi ile birlikte Diyanet 2026 yılına ait bayram namazı saatlerini yayımladı. Milyonlarca Müslüman, bayram sabahı camilerin yolunu tutacak ve bayram namazını kılacaklar. Sinop’ta yaşayan vatandaşlar ise ‘Sinop’ta bayram namazı saat kaçta’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2026 Diyanet ile Sinop bayram namazı saati

SİNOP KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı resmi namaz vakitleri takvimine göre, Sinop'da bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 05:45'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat: "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek tekbir alınır. Sübhaneke okunduktan sonra imamla birlikte eller kulaklara götürülerek 3 defa zait tekbir alınır (İlk ikisinde eller yana salınır, üçüncüsünde bağlanır). İmam Fatiha ve sureyi okur, rükû ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sureyi okur. Ardından rükûya gitmeden önce yine eller kulaklara götürülerek 3 zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirle birlikte rükûya varılır, secde yapılır ve oturarak Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunup selam verilir. Ardından bayram hutbesi dinlenir.

2026 KURBAN BAYRAMI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler listesinde yer alan bilgilere göre 2026 Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Resmi tatil planlamasını yapacak olan vatandaşlar için 4 günlük bayram takvimi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefesi: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

