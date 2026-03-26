Haberler Yaşam Haberleri Sinop’ta kaybolan 2 yaşındaki çocuk bulundu!
Giriş Tarihi: 26.03.2026 18:58

Sinop'un Boyabat ilçesinde 2 yaşındaki çocuk dedesi ve babaannesi ile birlikte gittiği Balık Deresi mevkinde bir süre sonra ortadan kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edilirken, küçük çocuk bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

AA
İlçenin Sarıağaççayı köyünde yaşayan 2 yaşındaki çocuk, öğle saatlerinde dedesi ve babaannesi ile kum almak için traktörle Balık Deresi mevkisine gitti. Bir süre sonra çocuğun yanlarından ayrıldığını fark eden dede ve babaanne çevrede yaptıkları aramaya rağmen torunlarını bulamadı. Bunun üzerine ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuk için bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu kaybolduğu bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan çocuk, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

