Sinop’ta korkutan yangın! Alevler gökyüzünü kapladı: 2 katlı ev, ahır, ambar hepsi kül oldu!

Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:12

Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 2 katlı evi saran alevler ahır ve ambara da sıçrayarak ortalığı cehenneme çevirdi. Yangında bir eşek telef olurken hayvanlar son anda kurtarıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Yangın, Erfelek ilçesine bağlı Ormantepe Köyü Göcen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Atalay'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, evin bitişiğinde bulunan ahır ve ambara sıçradı. Gökyüzünü kaplayan dumanları fark eden köy sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşana kadar mahalle sakinleri kendi imkânlarıyla alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Erfelek ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın, diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.



HAYVANLAR SON ANDA KURTURULDU

Yangın sonrası yapılan incelemelerde 2 katlı ev, ahır ve ambarın tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Ahırda bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar köylülerin yardımıyla tahliye edilerek yanmaktan son anda kurtarılırken, içeride kalan 1 eşek telef oldu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
