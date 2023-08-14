Haberler Yaşam Haberleri Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Giriş Tarihi: 14.8.2023 21:50

Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı

Sinop'ta, olumsuz hava koşulları ve akıntı nedeniyle denize girilmesine yasak getirildi.

AA
Sinop’ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Merkez ilçede denizde son dönemlerde yaşanan boğulma vakaları, meteorolojik olaylar, rip, dip akıntısı ve yoğun rüzgarlar söz konusu olduğundan, vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, ikinci bir karara kadar, Sinop ili Kuzey kesimde bulunan Kumkapı Plajından başlayıp, Sarıkum yüzme alanı da dahil, denize girilmesinin yasaklanmasına, söz konusu denize girme yasağının kolluk birimleri, Sinop Belediyesi ve Özel İdare tarafından takibinin yapılmasına, bahse konu yüzme alanlarının sıklıkla ilgili kurumlarca takip edilmesine, yasaklanan yerlerin kamu kurumları ve yerel basın tarafından halka duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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Sinop'ta kötü hava şartları ve akıntı nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
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