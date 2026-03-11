Haberler Yaşam Haberleri Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 11.03.2026 01:09

Sinop'ta silahlı saldırı: 1 ölü

Sinop'ta bir kafede oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

İHA
Olay, saat 16.40'ta Gazi Caddesi'nde bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan İlker K., henüz bilinmeyen bir nedenle E.K. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan kurşunun boynuna isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan İlker K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlker K., ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ameliyata alınan ve yoğun çaba sarf edilen yaralı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.K.'nin yakalanması için emniyet güçleri geniş çaplı operasyon başlattı. Polis ekipleri şüpheli şahsı Uğur Mumcu Meydanı mevkiinde kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

