Sinop’ta üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs devrildi; 18 yaralı

10 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.30 sıralarında Sinop'un Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde korkunç bir kaza yaşandı. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan 37 ANN 950 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen Muzaffer T. yönetimindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazada, otobüste bulunan 17 öğrenci ile otomobil sürücüsü Muzaffer T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hızla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını, tedavilerinin devam ettiğini bildirdi. Kaza, yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana geldi. İlk incelemelere göre, yol şartlarının kazada önemli bir rol oynadığı düşünülüyor. Bölge halkı, Erfelek-Gerze yolunda sık sık kazalar yaşandığını ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek için detaylı inceleme yapıyor. Otobüs ve otomobilin teknik kontrolleri de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.