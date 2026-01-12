Haberler Yaşam Haberleri Sinop’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama! 12 Ocak Pazartesi Sinop’ta okullar var mı, yok mu?
12.01.2026

Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Sinop’ta eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Ocak Pazartesi günü için öğrenciler ve veliler Valilikten gelecek kar tatili açıklamasını beklerken, Sinop Valiliği son durumu paylaştı. Peki, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Sinop’ta okul var mı, yok mu?

Sinop genelinde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle gözler Valilikten gelecek açıklamaya çevrildi. Öğrenci ve veliler "12 Ocak Pazartesi Sinop'ta okullar tatil mi?" sorusuna yanıt ararken, Sinop Valiliği konuya ilişkin kararını duyurdu. Peki, yarın Sinop'ta okul var mı, yok mu?

YARIN SİNOP'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliği, il genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artıran kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ilçeye bağlı bazı köylerde taşımalı eğitime 12 Ocak Pazartesi günü için bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla karar alındığı belirtildi. Buna göre Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu. Aynı güzergâhlardan Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.

Açıklamada, mevcut hava koşullarının seyrine göre ilçelerdeki eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin kararların ise ilgili kaymakamlıklar tarafından alınacağı vurgulandı. Valilik, kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

