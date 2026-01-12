Sinop’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama! 12 Ocak Pazartesi Sinop’ta okullar var mı, yok mu?

Valilikten yapılan açıklamada, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir amacıyla karar alındığı belirtildi. Buna göre Merkez ilçeye bağlı Akbaş, Altınyayla, Çakıldak, Eymür, Göller, Göllü, Kirençukuru, Oğuzeli, Sazlı, Tepealtı, Tıngıroğlu ve Türkmen köylerinde Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilen temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim taşımaları durduruldu. Aynı güzergâhlardan Özel Servis Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında yapılan öğrenci taşımaları da bu kapsamda değerlendirildi.