Sipariş kavgası cinayetle bitti

İstanbul Bağcılar'daki bir kafede, sipariş kavgası ölümle son buldu. Sancaktepe Mahallesi'nde 31 Ekim günü sabaha karşı 04.20 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Havin Taşçı (20) bir süre önce işten ayrıldığı kafeye gidip oturdu. Eski iş arkadaşı Şeymanur Ş.'den (19) siparişlerini istedi. İddiaya göre gelen siparişi beğenmeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kafeden ayrılan Şeymanur Ş. evine gidip bıçakla döndü. Kız kardeşi Feyza Ş. (16) de onunla birlikte kafeye döndü.

Şeymanur Ş., Husumetlisi Havin Taşçı'nın yanına gidip tartışmaya devam etti. İkilinin tartışmasında bıçağını çıkaran Şeymanur Ş., Taşçı'yı önce karnından ardında kalbinden bıçakladı. Sustalı bıçakla yaralanan Havin Taşçı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleriyle hastaneye kaldırıldı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli Şeymanur Ş. ve 16 yaşındaki kardeşi Feyza Ş.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde bulunan 2 adet sustalı bıçak ise muhafaza altına alındı.

KARDEŞİ SERBEST BIRAKILDI

Hastaneye kaldırılan Havin Taşçı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adliyeye sevk edilen Şeymanur Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Feyza Ş. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor.