Sır cinayeti ses kayıtları çözdü

İstanbul Bağcılar'da 19 yıl önce kaybolan ve öğrencisi Esin Babadağ tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın (51) evinde ulaşılan kasetlerde şoke eden konuşmalara ulaşıldı. Akçay'ın, Babadağ'a, "Eğer o adamla ilişkini bitirmezsen seni öldürüp bavula koyarım" dediği öğrenildi. Akçay bu sözlerle tehdit ettiği katili tarafından aynı şekilde öldürülüp bavula konularak yakıldı. 2006'da öğretmen Hikmet Akçay'ın öldürülmesine ilişkin en önemli ipuçlarından biri de evindeki kasetler oldu. Kasetlerde, ölen öğretmen ile Babadağ'ın o dönemdeki konuşmaları ortaya çıktı. Kasetlerden birinde Akçay, Babadağ'a, "Evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun.

Seni annene söylerim. O öğretmenin eşini de tanıyorum. Ona da durumu anlatacağım. Bu ilişkiye son vermezsen seni parçalar, bir bavulun içine koyarım" şeklinde tehditte bulunduğu belirlendi. Kıskançlık krizine giren Akçay'ın, kimya öğretmeni ile ilişkisi olan Babadağ'a baskı yaptığı, bu nedenle Kocaeli'ndeki öğrenci evine gittiği belirtildi. Babadağ, Hikmet Akçay'ın okul zamanında sürekli kendisi ve özellikle kız öğrencileri evine çağırdığını da ileri sürdü. Öte yandan Akçay'ın 2000 yılında bir öğrencisini tacizden disiplin soruşturması geçirdiği de ortaya çıktı.