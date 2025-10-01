Sır cinayette 8 milyon liralık gasp şüphesi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde polis yelekli biri sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Olay sonrası bir vatandaş ise polis yelekli birilerinin 8 milyon lirasını gasp edip kaçtığı ihbarında bulundu. Polis sokak ortasındaki infazın, yaşanan gasp olayıyla bağlantısını araştırıyor.Kanlı infaz Arnavutköy'deki Hastane Mahallesi'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiyi silahla ateş ederek öldürdü. İhbar sonrası özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, ekiplerse alanda detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olmadığı belirlenirken, cenaze incelemelerin ardından Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Tanıkların ifadelerine göre saldırganlar, "Vurduk, gidelim" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, yerde kanlar içinde yatan kişinin 22 yaşındaki Servet Şahin olduğu belirlendi. Üzerinde lacivert renkli polis yeleği ve çelik yelek bulunan Şahin'in yanında ruhsatsız tabanca, şarjör ve siyah cerrahi eldiven ele geçirildi. Olay yerinde 12 boş kovan bulundu. Şahin'in gerçek polis olmadığı anlaşıldı.Saldırının ardından kaçan şüphelilerin aracı Eyüpsultan'da terk edilmiş ve yakılmış halde bulundu. Araçtan uzun namlulu bir silah, boş kovanlar ve sahte plaka çıktı.Olay sonrası emniyete başvuran bir kişi ise gasp edildiğini ileri sürdü. İfadesine göre yurt dışından kendisine getirilen 1.5 kilo altın ve 150 bin İsviçre Frangı'nı (7 milyon 700 bin TL) teslim aldıktan sonra dönüş yolunda önü kesildi. Ellerinde silah bulunan dört kişi, polis yelekleriyle parayı zorla aldı. Bir süre sonra geri dönen şüpheliler altınları da istedi. Gasp edilen kişi koşarak kaçtığını, şüphelilerin arkasından ateş açtığını ancak kurtulmayı başardığını anlattı. Yetkililer, sahte polis yelekli şüphelilerin hem gasp hem de infazla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor.