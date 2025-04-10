Sır ölümde aile üyelerine gözaltı

Şanlıurfa'da 11 yıl önce cesedi çuvala sarılı halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğunun ölümüyle ilgili aralarında anne, baba, üvey anne, amcalar ile ağabeyin de olduğu 13 kişi gözaltına alındı, bunlardan 4'ü tutuklandı. Olay, 25 Ocak 2014 tarihinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Akdilek Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, evlerinin avlusunda oyun oynayan 6 yaşındaki Zehra Topdağ, aniden ortadan kayboldu. Küçük kızı bulmak için mahalleliyle birlikte jandarma ve arama kurtarma ekipleri de devreye girdi. Ertesi gün ise cesedi evin 10 metre ilerisinde çuvala sarılı halde bulundu. O tarihte cinayeti çözmek için özel bir ekip kuruldu. Birçok kişi gözaltına alındı fakat cinayet zanlısı bir türlü tespit edilemedi. Güvenlik güçleri, üzerinden geçen 11 yılın ardından çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Yeni delillere ulaşan ekipler, aralarında baba Halil Topdağ ve anne Amşe Topdağ'ın da bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan Zehra'nın amcası İsmail Topdağ, amcasının oğlu Hasan Topdağ ile akrabaları Ceylan Topdağ ve Kadriye Topdağ'ın tutuklanmasına karar veridimi.