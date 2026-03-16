Sır ölümde kameralar mercek altında

İstanbul Kağıthane'de moda tasarımcısı Ayşegül Eraslan'ın (27), yaşadığı evde ölü bulunmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Geçtiğimiz cuma günü saat 00.25 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde oturan Eraslan'dan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine eve giren polisler, Eraslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı bir not paylaştığı ortaya çıkmıştı. Eraslan'ın bileğindeki kesinin derin olmadığı, damarlarına zarar gelmediği, bu sırada mektubu yazdığı değerlendirildi. Eraslan'ın daha sonra kendisini kuşakla asarak hayatına son verdiği düşünülüyor.

1 SAAT ÖNCE OYUNCU ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olaydan 1 saat önce Eraslan'ın yaşadığı binaya oyuncu Sunay Kurtuluş'un girdiğini saptadı. İçerisde kısa bir süre kalan Kurtuluş'un daha sonra daireden çıkarak binadan ayrıldığı belirlendi. Kurtuluş'un 'bilgi sahibi' olarak ifadesine başvurdu.

İFADESİ ALINDI

Eraslan ile yurtdışından döndükten sonra telefonla iletişime geçtiklerini, kendisiyle görüşmek istediğini söylemesi üzerine evine gittiğini, burada çay içtiklerini, şakalaştıkları sırada ise Eraslan'ın kendisine tokat attığını, kendisinin ise 'Ben böyle el şakalarını sevmem' diyerek tepki gösterdiğini söylediği öğrenildi. Kurtuluş, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.





2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

ERASLAN'ın geçtiğimiz Çarşamba günü de Mısır'dan döndüğü ve valizle binaya giriş görüntülerine ulaşıldı. Eraslan'ın ölümünün cinayet olduğuna yönelik paylaşımlar yapan Bilal Özcan ve Semih Palancı hakkında tutuklama kararı çıktı. Evde bulunan ve Eraslan'a ait olduğu düşünülen 3 cep telefonuna incelemek üzere el konuldu. Soruşturma sürüyor.