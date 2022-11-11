Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı hakkında araştırmalar başladı. Birçok oyuncumuzun NBA'de oynaması sebebiyle eksik kadromuzla deplasmanda Sırbistan ile mücadele edeceğiz. Sporseverler de Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...
SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Sırbistan Türkiye basketbol maç 14 Kasım 2022 saat 22.00'da oynanacak.
TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Belçika basketbol maçı 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 21.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç NTV'de canlı yayımlanacak.
TÜRKİYE 12 DEV ADAM KADROSU
Buğrahan Tuncer, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir