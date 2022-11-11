Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı hakkında araştırmalar başladı. Birçok oyuncumuzun NBA'de oynaması sebebiyle eksik kadromuzla deplasmanda Sırbistan ile mücadele edeceğiz. Sporseverler de Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...