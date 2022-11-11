Haberler Yaşam Haberleri Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 16:37

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı Dünya Kupası hayallerimizin gerçek olup olmayacağını belirleyecek maç olacak. 11 Kasım 2022 Türkiye Belçika maçında millilerimiz kazandığı takdirde Dünya Kupası için umutlar kalacak. Bu sebeple, Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Peki, Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda? Sırbistan Türkiye ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?

Sırbistan Türkiye basketbol maçı hakkında araştırmalar başladı. Birçok oyuncumuzun NBA'de oynaması sebebiyle eksik kadromuzla deplasmanda Sırbistan ile mücadele edeceğiz. Sporseverler de Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan Türkiye basketbol maç 14 Kasım 2022 saat 22.00'da oynanacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Henüz canlı yayın kanalı belli değil.

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Belçika basketbol maçı 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 21.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

TÜRKİYE BELÇİKA BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç NTV'de canlı yayımlanacak.

TÜRKİYE 12 DEV ADAM KADROSU

Buğrahan Tuncer, Doğuş Özdemiroğlu, Ercan Osmani, Furkan Haltalı, Göksenin Köksal, Kenan Sipahi, Melih Mahmutoğlu, Onuralp Bitim, Sadık Emir Kabaca, Scottie Wilbekin, Şehmus Hazer, Yiğitcan Saybir

ARKADAŞINA GÖNDER
Sırbistan Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Sırbistan Türkiye basketbol maçı hangi kanalda şifresiz yayımlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA