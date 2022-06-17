Haberler Yaşam Haberleri Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yola devam ediyor!
Giriş Tarihi: 17.6.2022 19:03 Son Güncelleme: 17.6.2022 19:03

Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yola devam ediyor!

Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yola devam ediyor!

Filenin Sultanları 6. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Uluslar Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız Brezilya’da Sırbistan ile mücadele edecek. Bu noktada kırmızı beyazlı taraftarlar “Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt aramaya başladı. 4 maçta 3 galibiyet alan milli takım Brezilya’da ikinci hafta mücadelelerine devam edecek. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda? İşte Sırbistan Türkiye voleybol maçı canlı yayın kanalı, saati ve tarihi…

Sırbistan Türkiye voleybol maçı için araştırmalar sürüyor. Filenin Sultanları maç takvimi kapsamında belirlenen tarihler taraftarlar ile paylaşıldı. Tüm dünyada başarısı kanıtlanmış A Milli Kadın Voleybol Takımımız ilk hafta maçlarında Belçika, Bulgaristan ve İtalya maçlarını aldı ancak son maçta Çin'e takıldı. Yola devam eden millileri izlemek için "Sırbistan Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Peki, Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filenin Sultanları 6. maçına 18 Haziran 2022 cumartesi günü çıkacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 00.00'da başlayacak.

SIRBİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya Türkiye voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

16 Haziran - 03.00 / Brezilya-Türkiye

18 Haziran - 00.00 / Sırbistan-Türkiye

19 Haziran - 00.00 / Almanya-Türkiye

20 Haziran - 22.00 / Güney Kore-Türkiye

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Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Sırbistan Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları yola devam ediyor!
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