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Giriş Tarihi: 29.8.2022 13:26 Son Güncelleme: 29.8.2022 13:29

Sırbistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Sırbistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Balkanlar'da yer alan ülkelerden Sırbistan’a gidecek olan vatandaşlarımızın bilmesi gereken bazı noktalar vardır. Yurt dışı tatili için bu ülkeyi tercih eden vatandaşlarımız, Sırbistan vize ve pasaport işlemlerine dair bilgi edinmek istemektedirler. Seyahat edilecek olan ülkenin vize şartlarını öğrenmek fayda sağlar. Tatilciler Sırbistan’a vize kalktı mı sorusunun cevabını merak etmektedir. İşte, Sırbistan vize istiyor mu sorusunun yanıtı!

Sırbistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Sırbistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yaz aylarında bulunduğumuz yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin yoğun olduğu son günlerde, yurt dışına çıkmak isteyen bazı vatandaşlarımız tatil için Sırbistan'ı tercih etmektedir. Ülkelerine yapılacak olan girişler bazı için vize zorunluluklarını şart koşan ülkelerden birisi olan Sırbistan pasaport istiyor mu? Bu soru son zamanlarda, pek çok seyahat planı yapan vatandaşın merak ettiği konulardan birisidir. Ülkemizde de insanlar, Sırbistan seyahati için planlar yaparken bir yandan Sırbistan vize şartları hakkındaki detayları araştırmaktadır. Peki, Sırbistan'a vize kalktı mı? İşte detaylı yanıtlar...

Sırbistan'a Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu?

İnsanlar ülkeler arası seyahatler yaparken, gidilecek olan ülkenin ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği vize ve pasaport şartlarını yerine getirmesi gereklidir. İşte tam bu noktada, seyahatçilerin gündemine ülkelerin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Çoğu ülke gibi Sırbistan da ülkelerine gelecek olan yabancı ziyaretçilerinden bazı şartları yerine getirmelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizden Sırbistan'a gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

Sırbistan Vize İstiyor Mu?

Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti hükümetleri arasında 3 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren anlaşma ile, iki ülke arasındaki giriş çıkışlarda vize zorunluluğu kalkmıştır. Bu anlaşmanın gereği olarak,

  • Umumi, hususi, diplomatik ve hizmet pasaportuna sahip olan Türkiye ve Sırbistan vatandaşları, iki ülke arasında (her 6 ay içinde 90 günü aşmayacak seyahatler için) vizesiz giriş çıkış yapabilirler.

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Sırbistan Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Sırbistan’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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