Sırbistan’da rehin tutulan Naim Öztürk için annesi yardım talep etti

Naim Öztürk, geçen aralık ayında turist olarak Sabiha Gökçen Havalimanından Bosna Hersek ile Sırbistan'a gitti. Sırbistan'da köylüsü ile karşılaştıktan sonra ortadan kaybolan Naim Öztürk'ten bir daha haber alınamadı. İstanbul'da börekçilik yapan Kayınçosu Sait Akdağ'ın iddiasına göre, Naim Öztürk'ün köylüsü Mustafa Özgül'ün borcu olduğu insan kaçakçılarına rehin olarak bırakıldığını söyledi.

Sait Akdağ, "Naim Öztürk garson olarak çalışan ve gezmeyi seven bir insandı. Balkanları gezmek için turist olarak yola çıkmıştı. Sırbistan'da kaldıkları otelde köylüsü Mustafa Özgül ile karşılaşmış. İkili konuşurken yanlarına Mustafa Özgül'ün 15 bin Euro borcu olduğu kişilerin gelerek Özgül'den alacaklarını istemişler. Mustafa Özgül de borcu olan parayı getirmek için köylüsü Naim Öztürk'ü alacaklı kişilere rehin bırakarak parayı bulmaya gitmiş ve ortadan kaybolmuş. Naim Öztürk'ü rehin alan kişiler bir süre sonra otelden ayrılmışlar. O günden sonra ise Naim Öztürk'ten haber alınamıyor. Ailesinin Türk ve Sırbistan makamlarına yaptıkları başvurular da sonuçsuz kaldı. Aile üyeleri oğullarının bulunması için yetkililerden yardım bekliyor" dedi.

"BORÇLU KİŞİ GELMEDEN BU ÇOCUK BURADAN GİDEMEZ"



Akrabası Sırbistan'da kaybolan Sait Akdağ alacaklı kişilerin 'Mustafa Özgül gelmediği sürece bu çocuk buradan gidemez' diye attıkları ses kayıtları olduğunu söyledi. Sait Akdağ, "Mustafa Özgül'ün bu arkadaşım sizin yanınızda kalsın ben gidip paranızı getireceğim' dedikten sonra ortadan kaybolması ile birlikte Borçluya ulaşamayan alacaklılar da Naim Öztürk'ü alıkoyuyorlar. Alıkonduktan sonra biz 5-6 aydır haber alamıyoruz. Fakat Çete üyelerinden Yunus Akkoyun isimli şahısın Almanya'ya sığınıp Federal Polislere ise verdiği ifadesinde Rehin tutulan Naim Öztürk'ün paranın gelmemesi ve Mustafa Özgül'ün ortadan kaybolması üzerine elinin kolunun bağlanıp nehire atıldığı yönde ifade verdiği kaydedildi. Annesi Süphan Öztürk gözü yaşlı olarak oğlunun ölüsünün veya dirisinin bulunup kendisine teslim edilmesi için Cumhurbaşkanımızdan ve devlet yetkililerinden yardım istedi" dedi.

"YA ÖLDÜRÜLDÜ YA REHİN ALINDI"



Türk ve Sırbistan makamlarına başvuru yaptıklarını ve bir gelişme olmadığını belirten Akdağ "Resmi başvurumuzu yaptık. Savcılık olsun, jandarma olsun, Sırbistan makamları olsun her yere başvuru yaptık. Şu an herhangi bir sonuç alamadık. Ailesi çok zor durumda. Annesi, babası ve kardeşleri çok zor durumdalar. Ailesi Sırbistan'a gitti. Mücadele verdiler ama bir sonuç alamadılar. Sırbistan makamlarında da herhangi bir gelişme yok. Sırbistan'da ailesi bir avukat tuttu. Avukatla da bir ilerleme kaydedilmedi. Şu an kayıp olarak görülüyor. Bizde karşılıklı ses kayıtları var. Alacaklılar ortadan kaybolan adama ulaşmak istiyorlar. 'Paramızı getir. Paramızı getirmezsen biz bu çocuğu rehin alacağız' diye konuşuyorlar. Bu kayıtlardan şunu anlıyoruz. Bu çocuk bir şekilde öldürüldü veya rehin tutuluyor. Hiçbir bilgiye ulaşamadık. Bizim yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Borçlu olan köylümüze de ulaşamadık. Şu an Almanya'da. Hiçbir şekilde kimseyle görüşmüyor. O da kendini saklıyor" dedi.