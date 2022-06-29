Şirinevler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Şirinevler Metrobüs Durağına gidebilmek oldukça kolaydır. Çünkü neredeyse tüm toplu taşıma hatlarıyla bu metrobüs durağına ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Şirinevler Metrobüs Durağına yol tarifi ile de gidilebilir. Şirinevler Metrobüs Durağının bir diğer özelliği de metroyla aktarma yapılabilmesidir. Buna göre Şirinevler Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Şirinevler Metrobüs Durağı nerededir? Gibi soruların yanıtlarını açıklayalım…

Şirinevler Metrobüs Durağı Nerede?

Şirinevler Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi olarak Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi ile Bakırköy'ün Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Şirinevler Metrobüs Durağı adresi şöyledir:

Şirinevler, Mahmutbey Cd. d8/14, 34188 Bahçelievler/İstanbul

Şirinevler Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Şirinevler Metrobüs Durağına ulaşmak için bazı toplu taşıma hatları bulunmaktadır. Bu hatları şu şekilde gösterebiliriz:

Otobüs: 31E, 73, 73H, 79G, 98H, BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU, MR20

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M1A

Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: A-31

Şirinevler Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Şirinevler Metrobüs Durağında indikten sonra istasyondan M1ᴀ Ataköy - Şirinevler Metro İstasyonu'na yaklaşık 150 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır.