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Giriş Tarihi: 29.6.2022 14:23 Son Güncelleme: 29.6.2022 14:23

Şirinevler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Şirinevler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’da birçok toplu taşıma hattı bulunmaktadır. Bunun nedeni ise çok kalabalık şehir olmasının yanında, çok yoğun bir trafik ağına sahip olmasından kaynaklanmaktadır. İnsanlar bu nedenle daha çok toplu taşıma araçlarını tercih etmektedir. Burada ise karşımıza metrobüs durakları çıkmaktadır. Şirinevler Metrobüs Durağı da bu duraklar arasında yer almaktadır. Peki, Şirinevler Metrobüs Durağı nerede ve yol tarifi ile nasıl gidilir? Sorusunun cevabı…

Şirinevler Metrobüs Durağına gidebilmek oldukça kolaydır. Çünkü neredeyse tüm toplu taşıma hatlarıyla bu metrobüs durağına ulaşmak mümkündür. Bunun yanında Şirinevler Metrobüs Durağına yol tarifi ile de gidilebilir. Şirinevler Metrobüs Durağının bir diğer özelliği de metroyla aktarma yapılabilmesidir. Buna göre Şirinevler Metrobüs Durağından hangi hatlar geçiyor? Şirinevler Metrobüs Durağı nerededir? Gibi soruların yanıtlarını açıklayalım…

Şirinevler Metrobüs Durağı Nerede?

Şirinevler Metrobüs İstasyonu, İstanbul'da İETT tarafından işletilen Metrobüslere hizmet veren ve 17 Eylül 2007'de hizmete giren metrobüs istasyonudur. İstasyon yol tarifi olarak Bahçelievler'in Şirinevler Mahallesi ile Bakırköy'ün Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi arasında üzerinde yer almaktadır. Şirinevler Metrobüs Durağı adresi şöyledir:

  • Şirinevler, Mahmutbey Cd. d8/14, 34188 Bahçelievler/İstanbul

Şirinevler Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Şirinevler Metrobüs Durağına ulaşmak için bazı toplu taşıma hatları bulunmaktadır. Bu hatları şu şekilde gösterebiliriz:

  • Otobüs: 31E, 73, 73H, 79G, 98H, BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME, BEYLIKDÜZÜ - ZINCIRLIKUYU, MR20
  • Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)
  • Metro: M1A
  • Minibüs / Dolmuş: MİNİBÜS: A-31

Şirinevler Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Şirinevler Metrobüs Durağında indikten sonra istasyondan M1ᴀ Ataköy - Şirinevler Metro İstasyonu'na yaklaşık 150 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır.

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Şirinevler Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
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