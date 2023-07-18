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Giriş Tarihi: 18.7.2023 22:39 Son Güncelleme: 18.7.2023 22:39

"Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır?

Her hafta Perşembe günleri ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 18 Temmuz 2023 günü izleyici karşısına çıktı. Sevilen bilgi yarışmasını izleyenler az önce sorulan "Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır? sorusunun cevabını merak ederek araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor. İşte merak edilen sorunun cevabı.

Şirinler adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 18 Temmuz 2023 Salı günü yeni soruları ve yarışmacılarıyla izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda yayınlanan yarışmanın son bölümünde az önce sorulan "Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır? sorusunun yanıtı izleyenler tarafından merak edilerek araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (18 TEMMUZ 2023)

İşte Milyoner'de sorulan sorunun yanıtı ve tüm detaylar;



SORU: "Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır?

A- Obur Şirin
B- Şair Şirin
C- Şirine
D- Güçlü Şirin (CEVAP)


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"Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır?
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