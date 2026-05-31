Şırnak alarm verdi: Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı

Şırnak
'ta ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki Z.L. için polis ekipleri zamanla yarıştı. Kent genelinde alarma geçen emniyet güçleri geniş çaplı arama çalışması başlatırken, Şırnak'ın giriş ve çıkışları da kontrol altına alındı. Belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak vatandaşlardan destek istendi. Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak'ın bizzat sahaya inerek yönettiği operasyona tüm şube müdürleri de katıldı. Kent genelinde oluşturulan 16 ayrı ekip, 12 mahallede genç kıza ulaşabilmek için arama faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Saatler süren çalışmaların ardından sevindiren haber gece yarısı geldi. Kayıp olarak aranan Z.L., 00.30 sıralarında Vakıfkent Mahallesi Mehmet Esin Caddesi üzerinde sağ salim bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın ailesi ve yakınları arama çalışmalarında seferber olan tüm ekiplere teşekkür etti.