Şırnak İl Sağlık Müdürü Bingöl’de toprağa verildi

Geçirdiği kalp krizi sonucu dün kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altın, hastane önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından Solhan ilçesine bağlı Yenidal köyü Karan mezrasına getirildi. Baba Mirhan ve anne Sultan Altın, Vali Ahmet Hamdi Usta, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kaymakam Muhammed Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Sağlık Müdürü Cenaze törenine Veysel Tosun, Şırnak SGK İl Müdürü Yahya Beroje, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve vatandaşlar katıldı.

Karan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altın'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz başsağlığı diledi ve Baba Mirhan Altın'a sabır diledi. nedeniyle dün kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altın, hastane önünde düzenlenen cenaze töreninin ardından Solhan ilçesine bağlı Yenidal köyü Karan mezrasına getirildi.

Baba Mirhan ve anne Sultan Altın, Vali Ahmet Hamdi Usta, Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Kaymakam Muhammed Çetin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Sağlık Müdürü Cenaze törenine Veysel Tosun, Şırnak SGK İl Müdürü Yahya Beroje, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve vatandaşlar katıldı. Karan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altın'ın naaşı köy mezarlığında toprağa verildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz başsağlığı diledi ve Baba Mirhan Altın'a sabır diledi.