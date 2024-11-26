Şırnak ve İlçelerinde eş zamanlı terör operasyonu: 20 gözaltı

Şırnak merkez ve ilçelerinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı terör operasyonu düzenlendi.

TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Şırnak ve ilçelerinde daha önce eylem ve gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü PKK/KCK lehine slogan atan şahıslar incelenen kamera kayıtlarının ardından belirlendi.



TEM Şube ekipleri tarafından bu sabah il genelinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyet sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.