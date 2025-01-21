Şırnaklı 2 bebek ambulans uçak ile İstanbul’a sevk edildi

Şırnak Devlet Hastanesinde takibi yapılan 2 aylık ve 4 günlük olan 2 bebeğe Kardiovasküler Hastalıklar sebebiyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla sevklerine karar verildi. 2 bebeğin sağlık durumlarının ciddi olması nedeniyle, Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile yapılan görüşmelerin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans uçak talep edildi. Kısa sürede Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanına ulaşan Ambulans Uçağa alınan iki bebek İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.