Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hüsam Oral, ABD'nin en prestijli sanat okullarından Virginia Commonwealth University'ye birinci sıradan tam burslu kabul edilerek büyük bir başarıya imza attı. Aynı zamanda dünyanın en iyi tasarım okullarından biri olan SCAD'dan da kabul alan Oral, "Şırnak'tan kendimi geliştirerek Amerika'da bir yolculuğa başlamak ve sanat alanında bir Aziz Sancar olmak istiyorum" dedi. Hedefinin sanat dünyasında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu vurgulayan genç yetenek, eğitimine devam edebilmek için destek beklediğini ifade etti.
Şırnaklı genç resimleriyle ABD’den tam burs kazandı