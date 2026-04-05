Şırnaklı Hüsam, ABD’nin sanat devlerinden birincilikle kabul aldı: "Sanatın Aziz Sancar’ı olmak istiyorum"

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğrencisi Hüsam Oral, imkansızlıkları aşarak dünya çapında bir başarı elde etti. ABD'deki devlet üniversiteleri arasında sanat alanında yıllardır birinci sırada yer alan Virginia Commonwealth University'den özel davet ve birincilik derecesiyle kabul alan Oral, aynı zamanda Disney, Marvel, Pixar gibi devlerle iş birliği içinde olan Savannah College of Art and Design (SCAD) üniversitesinden de onay aldı. Hüsam Oral, Amerika'da eğitim almayı hep hayal ettiğini belirterek, "Virginia Commonwealth University'den birinci olarak kabul edildim. Ayrıca Savannah College of Art and Design'dan da kabul aldım. Amerika'da eğitim alarak kendimi geliştirmek ve sanat alanında yolculuğuma devam etmek istiyorum. Bu süreçte destek olacak sponsor arayışındayım. Şırnak'tan Amerika'ya uzanan bu yolculukta umudu olmayan insanlar vardı ama ben yılmadım" dedi.

"SON GÜN BABAANNEMİN YANINDA BAŞVURDUM"

Başvuru sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan Hüsam Oral, çevre baskısına rağmen pes etmediğini belirterek şunları söyledi: "Birçok kişi Şırnak'tan Amerika'ya gidilebileceğine dair ümitsizdi. Gerçekten de Şırnak'tan Amerika'ya bir yolculuk serüveninde insanların hiçbir şekilde bir ümidi yoktu. Hocalarımın bazıları ümitsizdi, TYT'ye çalışmamı önerdiler. Tabii ki de bazıları çok fazla destekçi oldu. Sanat hocalarım çok fazla bu konuda destekçi oldular. Ama ben sanat yolculuğumu Amerika'da sürdürmek istedim. Kafamın çok karışık olduğu bir dönemdi. Son başvuru tarihi 15 Ocak'tı; ben 14 Ocak'ta babaannem hastanedeyken başvurumu tamamladım. Dünyanın en prestijli okullarından biri olduğu için açıkçası kabul beklemiyordum. 3 Şubat gece yarısı kabul haberi geldiğinde mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım."

"DESTEK VE SPONSOR BEKLİYORUM"

Hedefinin sanat dünyasında Türkiye'yi temsil etmek olduğunu vurgulayan genç yetenek, eğitimine devam edebilmek için devlet büyüklerinden destek beklediğini ifade etti: "Virginia Commonwealth University, sanat alanında yüzde 99 oranında keşif garantisi veren bir okul. SCAD ise mezunlarına Disney gibi kanallarda iş imkanı sunuyor. Ben bu yolculuğa Şırnak'tan başlayıp, sanatın Aziz Sancar'ı olarak devam etmek istiyorum. Ancak bu hayalimi gerçekleştirebilmek için bir sponsor arayışındayım. Türkiye'deki devlet adamlarımızın ve temsilcilerimizin desteklerini bekliyoruz."

OKUL MÜDÜRÜ ÖZCAN: "GURUR VERİCİ"

Öğrencisinin başarısıyla gurur duyduklarını belirten Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan ise, "Amacımız bu yetenekli öğrencileri keşfedip sanata kazandırmak. Şu an Türkiye'nin sayılı üniversitelerinde eğitim gören birçok öğrencimiz var. Hüsam'ın Virginia gibi bir üniversiteye birincilikle kabul alması bizler için büyük bir onur kaynağıdır" diye konuştu.