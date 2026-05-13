Haberler Yaşam Haberleri Şırnak'ta 5 milyon 700 bin liralık operasyon! 1 tutuklama
Giriş Tarihi: 13.05.2026 14:37

Şırnak'ta durdurulan araçta piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olduğu değerlendirilen toplam bin 480 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde batı illerine yüklü miktarda gümrük kaçağı güneş gözlüğü sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli aracı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdurulan araçta, detaylı inceleme gerçekleştirildi.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON 700 BİN TL

Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 700 bin TL olduğu değerlendirilen toplam bin 480 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında dünyaca ünlü markalara ait çok sayıda güneş gözlüğünün bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
