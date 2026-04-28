Giriş Tarihi: 28.04.2026 11:04

Şırnak’ta 590 milyon TL’lik kaçak altın ve döviz olayında 4 kişi tutuklandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta ele geçirilen milyonlarca lira değerindeki altın ve döviz olayı ile ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABİDİN YEL
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekiplerinin yapmış olduğu çalışmada durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 590 milyon TL olan kaçak altın ve döviz ele geçirildi. Yapılan operasyonda; 30 adet 1 kilogramlık külçe altın 85 kilo 939,5 gram (66 parça halinde) altın, 90 bin 600 Dolar ve 7 bin 470 Euro ele geçirildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebi Cizre Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 10 şüpheliden H.Y., F.K., H.A. ve Ö.D. tutuklanıp cezaevine gönderilirken 2 kişi adli kontrol kararı ve 4 şüpheli ise serbest bırakıldı. Firari 5 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle devam ediyor.

